संजौली मस्जिद में नमाज पर फिर उबाल... आश्वासन के बाद अनशन टूटा, 29 नवंबर को होगी बैठक

शिमला के संजौली में मस्जिद में नमाज को लेकर विवाद तेज हो गया है. देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों पर FIR दर्ज होने के विरोध में दो दिन से अनशन चल रहा था. संगठन ने प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया. अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है. इस मामले में अगली बैठक 29 नवंबर को होनी है.

शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर विवाद. (Photo: Screengrab)
हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद फिर बढ़ गया. दो दिन से देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य अनशन पर बैठे थे. संगठन ने कल संजौली में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी. समिति के लोगों ने कहा कि प्रशासन ने अभी तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया, जिसके बाद अनशन खत्म हो गया. अब इस मामले को लेकर 29 नवंबर को मीटिंग होनी है.

आज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस को साफ चेतावनी दी कि यदि उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया गया तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा. संगठन ने अभिभावकों से भी अपील की थी कि स्थिति को देखते हुए वे बच्चों को स्कूल न भेजें.

यहां देखें Video

बीते शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने पर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की थी. इसी FIR के विरोध में समिति के सदस्य आमरण अनशन पर बैठ गए थे और एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहे थे.

इसी के साथ समिति ने प्रशासन से अवैध मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत काटने, गतिविधियों को रोकने और भवन को सीज करने की मांग उठाई. उनका आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण वर्षों से यह अवैध निर्माण चलता आ रहा है.

यह भी पढ़ें: शिमला का संजौली मस्जिद अवैध घोषित, नगर निगम आयुक्त की अदालत ने दिया गिराने का आदेश

दो दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन या पुलिस की ओर से किसी स्तर की वार्ता न होने से अनशन पर बैठे सदस्यों में भारी रोष था. समिति का कहना था कि जब तक FIR वापस नहीं ली जाती और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई नहीं होती, उनका अनशन जारी रहेगा. देवभूमि संघर्ष समिति के सह-संयोजक मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने कहा कि संगठन अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है और यदि प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभालने के कदम नहीं उठाए, तो कल का आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है, वहीं अब प्रशासनिक आश्वासन के बाद ये अनशन खत्म हो गया है.

आश्वासन मिलने के बाद खत्म किया अनशन

हिंदू संघर्ष समिति और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉइंट कमेटी बनाई गई है. इस मामले में अगली मीटिंग 29 नवंबर को होगी. आमरण अनशन पर बैठे लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे के बाद अनशन तोड़ दिया है. हिंदू संघर्ष समिति के कमल गौतम ने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भरोसा मिला है. एक कमेटी बन गई है और अब अगली मीटिंग 29 नवंबर को होगी. तब तक हम मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ेंगे और न ही प्रोटेस्ट करेंगे. हम इस मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन कटवाने और ढांचे को गिराने की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

