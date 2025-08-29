scorecardresearch
 

Feedback

चंबा-मंडी से मनाली तक कुदरत का कहर, कहीं रस्सी तो कहीं हेलीकॉप्टर से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, देखें Video

हिमाचल में कुदरती प्रहार से जमकर आफत आई है. मंडी, चंबा और मनाली में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आसमानी आफत से तत्काल राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

Advertisement
X
जलप्रहार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है
जलप्रहार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है

हिमाचल प्रदेश में आसमानी तबाही मची है. जगह-जगह सैलाब के कहर में लोग फंसे हैं. कहीं रस्सी के सहारे रेस्क्यू चल रहा तो कहीं बोट और कहीं हेलिकॉप्टर से राहत और बचाव का काम जारी है. मंडी-चंबा से मनाली तक,  हिमाचल में अलग-अलग जगहों पर लोग मूसलाधार मुसीबत से परेशान हैं. जलप्रहार के बीच हाथ पकड़कर लोगों को बाहर निकालने की तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा की है. जहां पॉंग डैम से छोड़े गए पानी में ये सभी फंस गए थे.

 

 

सम्बंधित ख़बरें

Himalayan Tsunami
मैदानी इलाकों में 'Himalayan Tsunami' क्यों? 
Controversy over the Vaishno Devi incident, questions raised about the Shrine Board.
कहीं डूबे घर, कहीं बाढ़ में फंसे लोग... हिमाचल-जम्मू में सैलाब का सितम 
Flood and rain cause heavy destruction in Himachal Pradesh especially in Kullu and Manali
हिमाचल: बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान, देखें मनाली हाईवे का हाल 
Natural disaster in the mountains, uproar over the Vaishno Devi incident.
जम्मू: बाढ़ से धंसी सकड़, तवी नदी पर बना पुल ढहा... देखें ग्राउंड रिपोर्ट 
Himachal Flood
बारिश और बादल फटने से कहां हालात हो गए बुरे? 

हिमाचल में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं. ऐसे में जगह-जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं. एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन ने 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. जिनमें दो पुरुष, सात महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं. इलाके में NDRF की टीम बाढ़ के प्रहार के बीच लोगों की मदद में जुटी है.

चंबा के भरमौर में चल रही मणिमहेश यात्रा लगातार बारिश से इस बार खतरनाक हो गई है.बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कें तहस-नहस हैं. चंबा से भरमौर तक 62 किलोमीटर सड़क का नामोनिशान मिट चुका है. यहां पहाड़ों पर तबाही के निशान की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं.


मणिमहेश यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद सैलाब ने जो तबाही मचाई वो रूह कंपा देने वाली है. सैलाब का प्रवाह इतना तेज था कि आस-पास लगे टेंट धीरे-धीरे पानी में समाने लगे. बताया जा रहा है कि कई लोग मणिमहेश के गौरीकुंड, सुन्दरासी,हडसर और भरमौर में फंसे हैं. हालात ये हैं कि लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ लांघ कर चंबा तक पहुंच रहे हैं.

Advertisement

वहीं, लाहौल-स्पीति में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात खराब हैं. सड़कें टूट चुकी हैं, कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है. ऐसे में सेना के चॉपर की मदद से इलाके के चार गंभीर मरीजों को केलांग से एयरलिफ्ट कर कुल्लू अस्पताल लाया गया.

मूसलाधार बारिश ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों को हिला दिया है. हालात पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है. हालात को सामान्य करने की कोशिश जारी है. इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बारिश से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement