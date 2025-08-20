चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर भारी भूस्खलन, आवाजाही थमी… सामने आया घटना का वीडियो

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही है. यहां बिलासपुर में चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर अंतिम अटल के पास अचानक भारी भूस्खलन हो गया. इस लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर गिरते दिखाई दे रहे हैं. हादसे के बाद हाइवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है.

जानकारी के अनुसार, थापना के पास भूस्खलन से सड़क बंद हो गई है, जबकि बागछाल पुल के नजदीक भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है. अचानक हुए इन घटनाक्रमों से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए तुरंत अपनी टीम और जेसीबी मशीनें मौके पर भेज दी हैं. सड़क से मलबा हटाने का प्रयास जारी है और यातायात को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है.

बता दें कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है. इसका असर चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर साफ देखने को मिल रहा है. जगह-जगह सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कई हिस्सों में भूस्खलन से रुकावट पैदा हो गई है. इससे न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि यहां आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु भी परेशान हैं.

खासतौर पर मनाली और कुल्लू की ओर जा रहे यात्रियों को लंबे जाम और मार्ग परिवर्तन झेलने पड़ रहे हैं. बारिश का सिलसिला अभी जारी है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत यात्रा पर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.

