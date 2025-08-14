scorecardresearch
 

kangra: तेज रफ्तार ट्रक मकान से टकराया, महिला समेत दो की मौत

कांगड़ा ज़िले के रक्कड़ इलाके में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक मकान से टकरा गया. हादसे में ट्रक चालक और 65 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि ट्रक अंब से नादौन की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ, जांच जारी है.

तेज रफ्तार ट्रक मकान में घुसा, दो की मौत (Photo: Screengrab)
कांगड़ा जिले के रक्कड़ क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की जान चली गई. हादसा कियोह चौक के पास उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक रिहायशी मकान से टकरा गया.

देहरा के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि रक्कड़ थाना पुलिस को हादसे की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए और जांच शुरू की.

तेज रफ्तार ट्रक रिहायशी मकान से टकराया

प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रक (नंबर RJ07GE 4420) अंब से नादौन की ओर तेज रफ्तार में जा रहा था. चालक ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया और यह सीधे एक मकान में जा घुसा.

हादसे में ट्रक चालक ओम प्रकाश (29), निवासी छीड़ासर, राजस्थान और श्रिमाली सत्य देवी (65), स्थानीय निवासी, गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस हादसे में महिला समेत दो की दर्दनाक मौत

पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच जारी है. साथ ही, मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों की एक बार फिर से याद दिलाता है.

