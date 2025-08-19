मां की जान लेकर खेत में दफना आया बेटा, थाने जाकर लिखवा दी मिसिंग की रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक व्यक्ति को अपनी मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि शख्स ने अपनी मां की हत्या कर उसे घर के पास एक खेत में दफना दिया था. पुलिस के अनुसार, पच्छाद उप-मंडल के अंतर्गत सराहन ग्राम पंचायत के चड़ेच गांव की निवासी 51 साल की जयमंती देवी की शनिवार रात कथित तौर पर हत्या कर दी गई.

यह मामला तब प्रकाश में आया जब उनके बेटे पुष्प कुमार ने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान, पुष्प कुमार की बहन और इलाके के कई निवासियों ने संदेह व्यक्त किया कि उसकी मां के लापता होने में उसकी भूमिका हो सकती है, क्योंकि वह अक्सर अपनी मां से झगड़ा करता था.

पूछताछ में, आरोपी ने स्वीकार किया कि शनिवार शाम को भारी बारिश हो रही थी. तभी किसी घरेलू बात को लेकर उसकी अपनी मां से बहस हुई और उसने अपनी मां पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया. हमले में जयमंती देवी के सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं. आरोपी ने बताया कि उसने बाद में उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर उसने घर से करीब 100 मीटर दूर एक खेत में महिला का शव दफना दिया.

खुलासे के बाद, पुलिस ने पुष्प कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. राजगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक वीसी नेगी ने बताया कि दफना हुआ शव सोमवार शाम को बरामद किया गया और मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा. आरोपी के पिता लच्छी कुमार का दो महीने पहले ही निधन हो गया था. इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ परिवार के सदस्यों पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया था.

