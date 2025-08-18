scorecardresearch
 

दूसरी बार शादी रचाने जा रहे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, चंडीगढ़ में भव्य आयोजन, जानें कौन हैं दुल्हन

हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर 2025 को दूसरी शादी करेंगे. उनकी शादी डॉ. अमरीन सेखों से होगी, जो पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. डॉ. सेखों ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की है. यह शादी चंडीगढ़ में होगी.

विक्रमादित्य सिंह रचाने जा रहे दूसरी शादी (Photo: ITG)
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं. उनकी शादी 22 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में होने जा रही है. दुल्हन, डॉ. अमरीन सेखों (Dr. Amreen Sekhon) एक प्रोफेसर हैं. 

वे पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रही हैं. वे डबल मास्टर डिग्री और मनोविज्ञान में पीएचडी हैं. डॉ. सेखों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर चुकी है.

dr amreen sekhon

कौन हैं डॉ. अमरीन सेखों?

डॉ. अमरीन सेखों एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हैं. उनके पास अंग्रेजी और मनोविज्ञान में दोहरी मास्टर डिग्री है और उन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी भी की है. वे मौजूदा वक्त में पंजाब यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर काम रह रही हैं. डॉ. सेखों विक्रमादित्य सिंह की पुरानी दोस्त हैं. वह करीब 35 साल की हैं और उनकी यह पहली शादी है.

dr amreen sekhon

कैसा रहा है विक्रमादित्य का सियासी सफर? 

17 अक्टूबर 1989 को जन्मे विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं और मौजूदा वक्त में शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं. साल 2024 में उन्होंने मंडी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जहां उनका मुकाबला अभिनेत्री कंगना रनौत से हुआ था.

यह भी पढ़ें: "युवा है, सिख रहा है" विक्रमादित्य सिंह के साथ टकराव पर बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू

विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी 2019 में राजस्थान के आमेट की राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत से हुई थी. हालांकि, घरेलू विवाद की वजह से नवंबर 2024 में उनका तलाक हो गया. उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बिशप स्कूल से पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास में स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की. वह एक खेल में भी दिलचस्पी रखते हैं और नेशनल लेवल के ट्रैप शूटर भी हैं.
 

 
