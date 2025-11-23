scorecardresearch
 

Feedback

दुबई तेजस क्रैश में शहीद नमांश को विंग कमांडर पत्नी का आखिरी सैल्यूट... भावुक कर देगा ये VIDEO

यह हादसा दुबई एयरशो के दौरान शुक्रवार दोपहर लगभग 2:10 बजे (स्थानीय समय) अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ. इसमें तेजस विमान उड़ा रहे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई. अब उनका पार्थिव शरीर कांगड़ा स्थित पैतृक गांव पहुंचा है. नमांश की पत्नी अफसाना भी वायुसेना में विंग कमांडर हैं.

Advertisement
X
मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले नमांश ने विंग कमांडर अफसाना से लव मैरिज की थी. (Photo- Screengrab)
मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले नमांश ने विंग कमांडर अफसाना से लव मैरिज की थी. (Photo- Screengrab)

दुबई एयरशो 2025 के दौरान तेजस जेट क्रैश में जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर शनिवार को UAE से भारत लाया गया. रविवार सुबह पार्थिव शव हिमाचल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां वायुसेना अधिकारियों, स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें अंतिम सम्मान दिया.

एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी विंग कमांडर अफसाना, सात साल की बेटी और माता-पिता पार्थिव शरीर को देखने पहुंचे. अपनी बेटी का हाथ थामे IAF अधिकारियों के साथ अफसाना नम आंखों और संभलते कदमों के साथ कास्केट की ओर बढ़ीं.

कास्केट के पास पहुंचते ही एक बेहद मार्मिक दृश्य सामने आया. विंग कमांडर अफसाना ने अपने पति को सलामी दी. आंखों में आंसू होते हुए भी वह अपने पति के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए पूरे शौर्य और गरिमा के साथ खड़ी रहीं. इस पल ने वहां मौजूद अधिकारियों, जवानों और आम लोगों को भी भावुक कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

तेजस क्रैश: पायलट की मौत से टूटा परिवार  
Tejas Crash Dubai Air Show Wing Commander Namansh
आखिरी पल तक तेजस और खुद को बचाने की कोशिश करते रहे विंग कमांडर नमांश, देखें Video 
दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश
दुबई एयर शो दुर्घटना में पायलट नमांश स्याल की मौत से कांगड़ा में शोक की लहर, कल होगा अंतिम संस्कार  
last video of wing commander namansh syal
दुबई एयर शो में क्रैश हुए तेजस के शहीद पायलट का आखिरी VIDEO आया सामने 
दुबई एयर शो में शहीद विंग कमांडर स्याल. (Photo: PTI)
पिता आर्मी से रिटायर, पत्नी एयरफोर्स में अफसर... दुबई में शहीद विंग कमांडर के गांव में मातम 

मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले नमांश ने लव मैरिज की थी. नमांश की पत्नी भी भारतीय वायु सेना में अफसर हैं. नमांश और अफसाना के कई सपने थे. दोनों ने देश की रक्षा की कसम साथ-साथ खाई थी. लेकिन 16 साल का यह साथ एक पल में उस वक्त खत्म हो गया, जब तेजस एयरक्रॉफ्ट क्रैश हो गया. 

Advertisement

पैतृक गांव ले जाया गया पार्थिव शरीर

कांगड़ा एयरपोर्ट से विंग कमांडर नमांश स्याल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नागरोता बगवां (पत्यालकर, हिमाचल प्रदेश) ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार होगा. इससे पहले, उनके पार्थिव शरीर को एयरफोर्स स्टेशन सुलूर (तमिलनाडु) भी ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. विंग कमांडर स्याल भारतीय वायुसेना की No. 45 स्क्वाड्रन 'फ़्लाइंग डैगर्स' से जुड़े थे.

नगरोटा बगवां के रहने वाले विंग कमांडर स्याल अपने डिसिप्लिन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे. उन्होंने हमीरपुर जिले के सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा से पढ़ाई की. उनके पिता जगन नाथ, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और बाद में हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल बने. 

दुर्घटना कैसे हुई?

यह हादसा शुक्रवार दोपहर लगभग 2:10 बजे (स्थानीय समय) अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ. तेजस विमान प्रदर्शन के लिए हवा में उड़ रहा था. यह कई बार शो साइट के ऊपर से गुजरा और एक लो रोल (कम ऊंचाई पर घुमाव) कर रहा था. अचानक विमान का नियंत्रण खो गया और यह तेजी से जमीन की ओर गिर गया. टकराने पर जोरदार धमाका हुआ और काला धुआं निकलने लगा. वीडियो फुटेज में दिखा कि विमान ने बैरल रोल (घुमाव) किया, लेकिन फिर संतुलन बिगड़ गया.  

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement