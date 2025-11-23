दुबई तेजस क्रैश में शहीद नमांश को विंग कमांडर पत्नी का आखिरी सैल्यूट... भावुक कर देगा ये VIDEO

दुबई एयरशो 2025 के दौरान तेजस जेट क्रैश में जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर शनिवार को UAE से भारत लाया गया. रविवार सुबह पार्थिव शव हिमाचल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां वायुसेना अधिकारियों, स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें अंतिम सम्मान दिया.
एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी विंग कमांडर अफसाना, सात साल की बेटी और माता-पिता पार्थिव शरीर को देखने पहुंचे. अपनी बेटी का हाथ थामे IAF अधिकारियों के साथ अफसाना नम आंखों और संभलते कदमों के साथ कास्केट की ओर बढ़ीं.
कास्केट के पास पहुंचते ही एक बेहद मार्मिक दृश्य सामने आया. विंग कमांडर अफसाना ने अपने पति को सलामी दी. आंखों में आंसू होते हुए भी वह अपने पति के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए पूरे शौर्य और गरिमा के साथ खड़ी रहीं. इस पल ने वहां मौजूद अधिकारियों, जवानों और आम लोगों को भी भावुक कर दिया.
मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले नमांश ने लव मैरिज की थी. नमांश की पत्नी भी भारतीय वायु सेना में अफसर हैं. नमांश और अफसाना के कई सपने थे. दोनों ने देश की रक्षा की कसम साथ-साथ खाई थी. लेकिन 16 साल का यह साथ एक पल में उस वक्त खत्म हो गया, जब तेजस एयरक्रॉफ्ट क्रैश हो गया.
पैतृक गांव ले जाया गया पार्थिव शरीर
कांगड़ा एयरपोर्ट से विंग कमांडर नमांश स्याल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नागरोता बगवां (पत्यालकर, हिमाचल प्रदेश) ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार होगा. इससे पहले, उनके पार्थिव शरीर को एयरफोर्स स्टेशन सुलूर (तमिलनाडु) भी ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. विंग कमांडर स्याल भारतीय वायुसेना की No. 45 स्क्वाड्रन 'फ़्लाइंग डैगर्स' से जुड़े थे.
नगरोटा बगवां के रहने वाले विंग कमांडर स्याल अपने डिसिप्लिन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे. उन्होंने हमीरपुर जिले के सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा से पढ़ाई की. उनके पिता जगन नाथ, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और बाद में हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल बने.
दुर्घटना कैसे हुई?
यह हादसा शुक्रवार दोपहर लगभग 2:10 बजे (स्थानीय समय) अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ. तेजस विमान प्रदर्शन के लिए हवा में उड़ रहा था. यह कई बार शो साइट के ऊपर से गुजरा और एक लो रोल (कम ऊंचाई पर घुमाव) कर रहा था. अचानक विमान का नियंत्रण खो गया और यह तेजी से जमीन की ओर गिर गया. टकराने पर जोरदार धमाका हुआ और काला धुआं निकलने लगा. वीडियो फुटेज में दिखा कि विमान ने बैरल रोल (घुमाव) किया, लेकिन फिर संतुलन बिगड़ गया.