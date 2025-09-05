scorecardresearch
 

पहाड़ी इलाकों में कैसे होता है लैंडस्लाइड? हिमाचल के चंबा का ये वीडियो देखकर रह जाएंगे दंग

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चुराह की ग्राम पंचायत खजुआ से गुरुवार की शाम लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां पहाड़ से भारी चट्टानें और मलबा नदी में गिरते दिखे. यहां लगातार बारिश के बीच लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है.

चंबा में लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से गुरुवार की शाम दिल दहला देने वाला लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है. यह घटना चुराह क्षेत्र की ग्राम पंचायत खजुआ में हुई, जहां लगातार बारिश के कारण पहाड़ का बड़ा हिस्सा धंस गया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विशाल चट्टानें और भारी मलबा तेजी से नीचे गिरते हुए नदी में समा रहे हैं. लैंडस्लाइड का यह नजारा भयावह था.

नीय लोग घटना के समय मौजूद थे. उन्होंने तुरंत सीटी बजाकर और आवाज लगाकर आसपास के अन्य लोगों को सावधान किया. गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके चलते किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई. निचले इलाकों में लोगों को आगाह कर दिया गया है.

यहां देखें Video

मौसम विभाग पहले ही हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी कर चुका है. चंबा सहित ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश से पहाड़ों की मिट्टी ढीली हो गई है, जिसके चलते इस तरह के हादसों की संभावना और बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें: नदियां उफान पर, भीषण लैंडस्लाइड, बादल फटने से कई की मौत... चमोली समेत उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश ने मचाई तबाही

लोगों से पहले अपील भी की जा चुकी है कि वे अनावश्यक रूप से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास न जाएं. स्थानीय पंचायतों को भी चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए थे, ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान हर साल बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, जिनसे जनजीवन प्रभावित होता है. इस बार भी बारिश के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं. जानकारों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी सी असावधानी भी भारी पड़ सकती है. इसलिए ऐसे में अधिक सतर्क रहना चाहिए.

---- समाप्त ----
