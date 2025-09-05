पहाड़ी इलाकों में कैसे होता है लैंडस्लाइड? हिमाचल के चंबा का ये वीडियो देखकर रह जाएंगे दंग

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से गुरुवार की शाम दिल दहला देने वाला लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है. यह घटना चुराह क्षेत्र की ग्राम पंचायत खजुआ में हुई, जहां लगातार बारिश के कारण पहाड़ का बड़ा हिस्सा धंस गया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विशाल चट्टानें और भारी मलबा तेजी से नीचे गिरते हुए नदी में समा रहे हैं. लैंडस्लाइड का यह नजारा भयावह था.

नीय लोग घटना के समय मौजूद थे. उन्होंने तुरंत सीटी बजाकर और आवाज लगाकर आसपास के अन्य लोगों को सावधान किया. गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके चलते किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई. निचले इलाकों में लोगों को आगाह कर दिया गया है.

मौसम विभाग पहले ही हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी कर चुका है. चंबा सहित ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश से पहाड़ों की मिट्टी ढीली हो गई है, जिसके चलते इस तरह के हादसों की संभावना और बढ़ जाती है.

लोगों से पहले अपील भी की जा चुकी है कि वे अनावश्यक रूप से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास न जाएं. स्थानीय पंचायतों को भी चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए थे, ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान हर साल बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, जिनसे जनजीवन प्रभावित होता है. इस बार भी बारिश के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं. जानकारों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी सी असावधानी भी भारी पड़ सकती है. इसलिए ऐसे में अधिक सतर्क रहना चाहिए.

