हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश चलते गिरा मकान, सामने आया डरा देने वाला वीडियो

हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के बीच इलाके में भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी के चलते बिलासपुर स्वारघाट में भारी बारिश के चलते लोग मुसीबत में आ गए हैं. यहां का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखते ही देखते एक मकान जमींदोज हो गया.

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो ग्राम पंचायत मझेड़ का है. यहां रहने वाले रंजीत का मकान धराशाई हुआ है. इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें मकान के ढहने की तस्वीरें देखी जा सकती हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी बारिश के बीच कई स्थानों पर गहरी दरारें पड़ गई हैं. घरों की नींव कमजोर हो गई है और कई घरों को गंभीर खतरा हो गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में डर और चिंता का माहौल है. बारिश के कारण और भी मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है.

यहां देखें Video

ऐसी स्थिति को लेकर स्थानीय प्रशासन और पंचायत ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया. प्रभावित परिवारों को सतर्क किया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. अधिकारियों ने जायजा लेने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. बचाव दल को हर संभव मदद के लिए तैयार रखा गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बाढ़, क्लाउडबर्स्ट और भूस्खलन... जम्मू-कश्मीर, हिमाचल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कुदरत ने मचाया कहर

लोगों का कहना है कि भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति सतर्क रहना बेहद जरूरी है. प्रशासन और पंचायत से अपेक्षा की जा रही है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. स्थानीय लोग भी प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील कर रहे हैं कि वे प्रभावितों की मदद करें. उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सहयोग दें. प्रभावित परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रशासन राहत कार्य में लगा है.

---- समाप्त ----