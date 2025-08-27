scorecardresearch
 

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश चलते गिरा मकान, सामने आया डरा देने वाला वीडियो

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्वारघाट में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एक मकान धराशाई हो गया, जिसका वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया. स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है. इसी के साथ राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं.

X
भारी बारिश के चलते जमींदोज हो गया मकान. (Photo: Screengrab)
हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के बीच इलाके में भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी के चलते बिलासपुर स्वारघाट में भारी बारिश के चलते लोग मुसीबत में आ गए हैं. यहां का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखते ही देखते एक मकान जमींदोज हो गया. 

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो ग्राम पंचायत मझेड़ का है. यहां रहने वाले रंजीत का मकान धराशाई हुआ है. इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें मकान के ढहने की तस्वीरें देखी जा सकती हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी बारिश के बीच कई स्थानों पर गहरी दरारें पड़ गई हैं. घरों की नींव कमजोर हो गई है और कई घरों को गंभीर खतरा हो गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में डर और चिंता का माहौल है. बारिश के कारण और भी मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है.

यहां देखें Video

ऐसी स्थिति को लेकर स्थानीय प्रशासन और पंचायत ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया. प्रभावित परिवारों को सतर्क किया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. अधिकारियों ने जायजा लेने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. बचाव दल को हर संभव मदद के लिए तैयार रखा गया है.

यह भी पढ़ें: बाढ़, क्लाउडबर्स्ट और भूस्खलन... जम्मू-कश्मीर, हिमाचल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कुदरत ने मचाया कहर

लोगों का कहना है कि भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति सतर्क रहना बेहद जरूरी है. प्रशासन और पंचायत से अपेक्षा की जा रही है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. स्थानीय लोग भी प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील कर रहे हैं कि वे प्रभावितों की मदद करें. उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सहयोग दें. प्रभावित परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रशासन राहत कार्य में लगा है.

