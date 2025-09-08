बिलासपुर के बाजार में बेकाबू कार का तांडव! महिला समेत दो लोग घायल, 3 वाहन चकनाचूर

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सोमवार को घुमारवीं बाजार में तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर लोगों और वाहनों से टक्कर मार दी. हादसे में महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि तीन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

जानकारी के अनुसार, महाराज नगर का रहने वाला कार चालक अजय कुमार बिलासपुर की ओर से आ रहा था. जैसे ही वह एसबीआई बैंक के पास पहुंचा, उसने अचानक वाहन पर नियंत्रण खो दिया. कार पहले सड़क किनारे खड़ी भारती कुमारी (27) से टकराई. इसके बाद कार ने टिकरी निवासी रमेश चंदेल (58) को भी जोरदार टक्कर मार दी. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय पास खड़ी स्विफ्ट कार का चालक गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी बेकाबू कार ने उसे भी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक सड़क पर जा गिरा और कार स्विफ्ट व ऑल्टो से टकराने के बाद खंभे से जा भिड़ी. हादसे में तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. गनीमत रही कि खंभा टूटने से पहले कार रुक गई.

स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है और पहले से बेहतर है. घटना की सूचना मिलते ही थाना घुमारवीं पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने हादसे की पुष्टि की और कहा कि वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

