scorecardresearch
 

Feedback

बिलासपुर के बाजार में बेकाबू कार का तांडव! महिला समेत दो लोग घायल, 3 वाहन चकनाचूर

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के घुमारवीं बाजार में सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया. बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी महिला और एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में तीन वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार चालक से पूछताछ कर रही है.

Advertisement
X
(Photo: Screengrab)
(Photo: Screengrab)

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सोमवार को घुमारवीं बाजार में तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर लोगों और वाहनों से टक्कर मार दी. हादसे में महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि तीन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

जानकारी के अनुसार, महाराज नगर का रहने वाला कार चालक अजय कुमार बिलासपुर की ओर से आ रहा था. जैसे ही वह एसबीआई बैंक के पास पहुंचा, उसने अचानक वाहन पर नियंत्रण खो दिया. कार पहले सड़क किनारे खड़ी भारती कुमारी (27) से टकराई. इसके बाद कार ने टिकरी निवासी रमेश चंदेल (58) को भी जोरदार टक्कर मार दी. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश चलते गिरा मकान, सामने आया डरा देने वाला वीडियो

सम्बंधित ख़बरें

Himachal SC
हिमाचल प्रदेश में क्यों हो रही इतनी कुदरती तबाही, कहां हुई चूक? हिमाचल सरकार ने SC में दिया ये जवाब 
टूरिस्टों का 'जन्नत' खतरे में? हिमाचल की वादियों पर क्यों टूट रहा है प्रकृति का कहर? 
Floods in India
डैम, सीवर और रिवर मैनेजमेंट... पंजाब-जम्मू समेत देश के 10 फीसदी हिस्सों में बाढ़ के क्या हैं सबक?  
Punjab Floods
उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही, पंजाब में 43 मौतें..., हिमाचल-उत्तराखंड में भूस्खलन से नुकसान 
ट्रेन का एडवेंचर या फ्लाइट की स्पीड? जानिए कौन-सा ट्रैवल ऑप्शन है बेस्ट 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय पास खड़ी स्विफ्ट कार का चालक गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी बेकाबू कार ने उसे भी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक सड़क पर जा गिरा और कार स्विफ्ट व ऑल्टो से टकराने के बाद खंभे से जा भिड़ी. हादसे में तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. गनीमत रही कि खंभा टूटने से पहले कार रुक गई.

Advertisement

देखें वीडियो...

स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है और पहले से बेहतर है. घटना की सूचना मिलते ही थाना घुमारवीं पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने हादसे की पुष्टि की और कहा कि वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement