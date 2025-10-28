मनाली की पहाड़ियों में ऑस्ट्रेलियाई पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त, रेस्क्यू टीम ने 20 घंटे बाद बचाया

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में साहसिक खेलों के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया. ऑस्ट्रेलिया के 51 वर्षीय पैराग्लाइडर पायलट मिस्टर एंडी रविवार शाम को उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए. यह हादसा सेवन सिस्टर पीक रेंज में करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर हुआ, जहां अचानक हवा के दबाव और प्रतिकूल मौसम के कारण पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग हो गई.

हादसे की जानकारी उसके साथी पायलट ने दी, जो उसी समय आसपास उड़ान भर रहा था. सूचना मिलते ही मनाली एडवेंचर टूर एसोसिएशन और प्रशासन की रेस्क्यू टीम रात में ही मौके के लिए रवाना हो गई. पहाड़ी इलाका दुर्गम होने के कारण टीम को घटनास्थल तक पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग

रेस्क्यू टीम प्रभारी रमेश कुमार जोगी ने बताया कि उन्हें शाम करीब 7 बजे पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन से सूचना मिली थी. टीम रात 8:30 बजे रवाना हुई और कठिन रास्तों में रातभर रेस्क्यू अभियान चलाया गया. सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर की मदद से घायल पायलट को एक संकरी और खतरनाक जगह से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

20 घंटे चला रेस्क्यू अभियान

करीब 20 घंटे चले इस रेस्क्यू अभियान के बाद घायल पायलट एंडी को मनाली लाया गया और मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, दोनों विदेशी पायलट कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग से उड़ान भरकर मनाली की ओर आए थे और वापसी के दौरान यह हादसा हुआ.

