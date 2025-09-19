scorecardresearch
 

ससुर के आगे खुल गई पोल..., बहू ने आशिक के साथ मिलकर रेत डाला गला और करने लगी ये ड्रामा

हरियाणा के यमुनानगर में एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी. ससुर को उनके अवैध संबंधों की जानकारी थी, जिससे बदनामी के डर से दोनों ने 12 सितंबर को गला रेतकर हत्या की. वारदात के बाद महिला ने मासूम बनने का नाटक किया, लेकिन पुलिस पूछताछ में सच सामने आने पर दोनों गिरफ्तार हो गए.

ससुर के आगे खुल गई पोल तो बहू ने रेत डाला गला (Photo: ITG)
ससुर के आगे खुल गई पोल तो बहू ने रेत डाला गला (Photo: ITG)

हरियाणा के यमुनानगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है जहां एक बहू ने अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया. थाना रादौर क्षेत्र में 12 सितंबर को हुई 65 वर्षीय ओमप्रकाश की हत्या का राज पुलिस ने खोल दिया है. अपराध शाखा-1 ने मृतक की बहू ललिता और उसके प्रेमी करतार सिंह को गिरफ्तार कर वारदात की गुत्थी सुलझा दी. डीएसपी रजत गुलिया ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है.

ससुर को लग गई थी अवैध संबंध की भनक

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ललिता और करतार सिंह के बीच पिछले तीन साल से अवैध संबंध थे. ललिता के ससुर ओमप्रकाश को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी. ऐसे में बदनामी के डर से दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और 12 सितंबर को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया.

गला रेतकर करने लगी रोने का नाटक

इससे भी अजीब बात को ये है कि खुद हत्या करने के बाद  ललिता ने पूरे परिवार और मोहल्ले के सामने रो-रोकर खुद को बेगुनाह दिखाने का नाटक किया. लेकिन अपराध शाखा की टीम ने गहन पूछताछ में उसका सच उगलवा लिया. पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान हत्या की साज़िश और अन्य सुराग सामने आने की संभावना है.

---- समाप्त ----
