हरियाणा: VIP नंबर ‘HR88B8888’ के लिए 1.17 करोड़ की बोली लगा बुरा फंसा शख्स, मंत्री अनिल विज ने संपत्ति की जांच के दिए आदेश

हरियाणा में HR88B8888 नंबर की नीलामी में 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा रकम जमा न करने पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने उसकी आय और संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि बोली लगाना शौक नहीं, जिम्मेदारी है. व्यक्ति की आर्थिक क्षमता सत्यापित करने के लिए आयकर विभाग को भी पत्र भेजा जाएगा. यह मामला तब सामने आया जब बोलीदाता ने सिर्फ सुरक्षा राशि जमा करवाई थी.

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि व्यक्ति की आय और संपत्ति की जांच होगी. (Photo: ITG)
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में हाल ही में एचआर 88बी8888 नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी के दौरान किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ 17 लाख रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई थी. लेकिन बोली लगाने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा राशि जब्त होने दी, इसलिए इस संबंध में उस व्यक्ति की संपत्ति और आय की जांच करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि वास्वत में उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता एक करोड़ 17 लाख रुपये की बोली लगाने की है या नहीं.

मंत्री अनिल विज ने के कहा?
मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य में फैंसी और वीवीआईपी वाहन नंबर नीलामी प्रणाली से आवंटित किए जाते हैं और कई लोग बड़ी-बड़ी बोलियां लगाकर इन नंबरों को खरीदने की कोशिश करते हैं. यह न केवल प्रतिष्ठा का विषय होता है, बल्कि सरकार की राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है.

उन्होंने बताया कि हाल ही में एचआर 88 बी 8888 नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी के दौरान किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ 17 लाख रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई थी. लेकिन बोली लगाने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा राशि जब्त होने दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बोली लगाना सिर्फ शौक बनता जा रहा है, न कि जिम्मेदारी.

संपत्ति की होगी जांच, आयकर विभाग को पत्र भेजा जाएगा
परिवहन मंत्री ने कहा कि मैंने परिवहन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस व्यक्ति ने यह बोली लगाई, उसकी संपत्ति और आय की पूरी जांच करवाई जाए. यह देखा जाए कि वास्तव में उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता 1 करोड़ 17 लाख रुपये की बोली लगाने की है भी या नहीं. उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में आयकर विभाग को भी पत्र भेजकर विस्तृत जांच के लिए कहा जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी या बिना आर्थिक क्षमता के बोली न लगा सके.

क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि गत दिनों चरखी दादरी के बाढ़ड़ा उपमंडल के ‘HR88B8888’ नंबर के लिए ऑनलाइन ऑक्शन हुई थी. इस नंबर की नीलामी 1 करोड़ 17 लाख रुपये में तक हुई थी और हिसार के एक व्यक्ति ने यह बोली लगाई थी और 11 हजार सुरक्षा राशि जमा कराई थी, मगर बोली के पैसे जमा करवाने के आखिरी दिन उसने पैसे जमा नहीं करवाए.

