सोनीपत: पति को पत्नी की फोटो सोशल मीडिया पर डालना पड़ा महंगा, लड़की के पिता और चाचा ने मारकर हाथ-पैर तोड़े

सोनीपत के गन्नौर थाना क्षेत्र में लव मैरिज करने वाले युवक पर युवती के परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया. पानीपत के गांव पट्टी कल्याणा निवासी कुणाल ने पिछले साल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दिल्ली की रहने वाली कोमल से शादी की थी. शादी के बाद दोनों कुछ समय साथ रहे, लेकिन कोमल अचानक घर छोड़कर चली गई और बाद में उसके परिजनों ने उसकी दूसरी शादी उत्तर प्रदेश के शामली में कर दी. इसी बीच कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.

4 से 5 लोगों ने घेरकर हमला किया

कुणाल ने बताया कि हाल ही में उसने कोमल के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं. इसी बात से नाराज होकर युवती के परिजनों ने उस पर हमला कर दिया. 24 सितंबर को जब कुणाल के पिता बाइक से गांव लौट रहे थे, तभी बादशाही रोड पर दो बाइकों पर आए 4-5 युवकों ने उन्हें घेर लिया और डंडों से बुरी तरह पीट दिया. आरोप है कि इस हमले में युवती के पिता सतीश और चाचा राकेश भी शामिल थे. हमलावरों ने कुणाल के हाथ-पैर तोड़ दिए, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में खानपुर पीजीआई में भर्ती कराया गया.

कुणाल का कहना है कि युवती के परिजन उससे सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरें और वीडियो हटवाना चाहते थे, क्योंकि दूसरी शादी के बाद कोमल को लेकर वहां सवाल उठाए जा रहे थे.

गन्नौर थाना पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर युवती के पिता, चाचा और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 110, 115(2), 126(2), 191(3), 190, 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. सोनीपत पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद लोगों ने पत्नी के अमानवीय चेहरे की निंदा की. इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल लड़के का इलाज चल रहा है.

