सोनीपत: बैसाखी से पीट-पीटकर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या, फैक्ट्री में मिला खून से लथपथ शव, गांव में दहशत

साल के पहले ही दिन हरियाणा के सोनीपत जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सोनीपत के गांव राजपुर में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान दलबीर के रूप में हुई है. दलबीर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और चार महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे.

मिली जानकारी के अनुसार दलबीर अपाहिज़ थे और इसी कारण उन्हें चार महीने पहले दिल्ली पुलिस से रिटायर होना पड़ा था. रिटायरमेंट के बाद वह अपने गांव राजपुर में रह रहे थे. उन्होंने गांव में ही एक फैक्ट्री बनवाई थी और उसी फैक्ट्री में अकेले रह रहे थे. मंगलवार सुबह उनकी फैक्ट्री के अंदर से खून से लथपथ शव बरामद किया गया.

रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या

बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने दलबीर को उनकी ही बैसाखी से बेरहमी से पीटा. गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई. शव मिलने की सूचना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी.

मृतक के बेटे संदीप राठी ने बताया कि उनके पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे और हाल ही में रिटायर हुए थे. वह गांव में फैक्ट्री बनाकर अकेले रहते थे. सुबह फैक्ट्री के अंदर से उनके पिता का शव बरामद हुआ. संदीप ने गांव के ही एक व्यक्ति पर अपने पिता की हत्या का शक जताया है.

वहीं इस मामले में गन्नौर के एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गांव राजपुर में एक फैक्ट्री के अंदर एक व्यक्ति का शव पड़ा है. मौके पर पहुंचने पर शव की पहचान दलबीर के रूप में हुई. दलबीर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर थे और उसी फैक्ट्री में रहते थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उनकी बैसाखी से पीट-पीटकर हत्या की गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

