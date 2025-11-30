शादी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर इंटरनेशनल पैरा वेटलिफ्टर की बारातियों ने कर दी हत्या

हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय पैरा वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी की हत्या ने पूरे रोहतक और भिवानी ज़िले को झकझोर दिया है. रोहतक के गांव हिमायूंपुर निवासी अंतरराष्ट्रीय पैरा वेटलिफ्टर रोहित की देर रात भिवानी में शादी समारोह से लौटते समय दर्जनभर से ज्यादा बारातियों ने लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. रोहित को गंभीर हालत में कल रात पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था, जहां आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

और पढ़ें

शादी में शामिल होने गया था वेटलिफ्टर रोहित

घटना शुक्रवार रात की है, जब रोहित अपने दोस्त जतिन के साथ भिवानी के गांव रिवाड़ी खेड़ा में उनकी बहन की ननद के विवाह समारोह में शामिल होने गया था. इसी दौरान बारात में शामिल नशे में धुत्त युवक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और गाली-गलौज कर रहे थे. रोहित और जतिन ने विरोध किया, तो उनका बारातियों से झगड़ा हो गया, लेकिन परिजनों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया.

छेड़छाड़ का विरोध करने पर बारातियों ने पीटा

हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. रात करीब 12 बजे जब रोहित अपनी Scorpio (HR-77 D 5491) से लौट रहा था, तभी रिवाड़ी खेड़ा–बामला रेलवे फाटक के पास राहुल तिगड़ाना और उसके 15-20 साथियों ने रोहित की गाड़ी को घेर लिया. गाड़ी रोककर उन्होंने रोहित पर बेरहमी से हमला किया. लाठी, डंडों, लोहे की रॉड और नुकीले हथियारों से कई वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

Advertisement

सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल रोहित को पहले कदम अस्पताल भिवानी, और फिर वहां से रेफर कर PGIMS रोहतक में भर्ती कराया गया. आज सुबह उपचार के दौरान रोहित की मौत हो गई.

माता-पिता का इकलौता बेटा था रोहित

मृतक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. पिता का पहले ही देहांत हो चुका था. रोहित एक अंतरराष्ट्रीय पैरा वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी रह चुका था और गांव में जिमखाना भी चलाता था. रोहित के जीजा रवि खासा और प्रत्यक्षदर्शी जतिन ने बताया कि बारात में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर ही आरोपियों ने बदला लेने की नीयत से रास्ता रोककर हमला किया.

उधर, सदर थाना भिवानी के SHO विकास फोगाट ने पुष्टि की कि मामला गंभीर है. उन्होंने कहा कि हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

---- समाप्त ----