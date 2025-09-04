अस्पताल से नवजात बच्ची को चुराने की कोशिश, राजस्थान की सास-बहू गिरफ्तार

हरियाणा के रेवाड़ी में सरकारी अस्पताल के एसएनसीयू (Special Newborn Care Unit) वार्ड से नवजात बच्ची के अपहरण की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस वारदात में शामिल दो महिलाओं को अस्पताल स्टाफ और परिजनों की सतर्कता से रंगे हाथ पकड़ लिया गया. पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं जो आपस में सास-बहू हैं वो राजस्थान की रहने वाली बताई जा रही हैं. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
अस्पताल से बच्चा चुराने की कोशिश
घटना सोमवार को सामने आई, जब बच्ची की नानी अस्पताल के बाहर देखभाल में बैठी हुई थीं. तभी दो महिलाएं बच्ची को लेकर वार्ड से बाहर निकलने लगीं. नानी को शक हुआ और उन्होंने पूछा कि वो किसका बच्चा ले जा रही हैं. महिलाओं ने दावा किया कि बच्चा उनका है, लेकिन जैसे ही नानी ने बच्चे को देखा, वह उनकी अपनी नवजात बच्ची निकली. नानी ने तुरंत शोर मचाया और मौके पर मौजूद स्टाफ और अन्य लोगों ने दोनों महिलाओं को पकड़ लिया.
अस्पताल प्रशासन ने तुरंत गोकल गेट थाना पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती पूछताछ में पुलिस को संदेह है कि यह मामला किसी संगठित अपहरण रैकेट से जुड़ा हो सकता है. फिलहाल दोनों महिलाओं को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है.
बच्ची पूरी तरह सुरक्षित: CMO
इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. रेवाड़ी सिविल अस्पताल के सीएमओ नरेंद्र दहिया ने कहा कि अब जच्चा-बच्चा वार्ड में प्रवेश करने वालों का पहचान पत्र (ID Card) जारी किया जाएगा और केवल पहचान पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा.
डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और उसे परिवार को सौंप दिया गया है. पुलिस आरोपियों के पीछे की साजिश और मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है.