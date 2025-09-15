रोहतक: चालीस दिन की पैरोल खत्म, राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल लौटे, सुरक्षा में चूक पर उठे सवाल

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सोमवार शाम चालीस दिन की पैरोल खत्म होने के बाद रोहतक की सुनारिया जेल वापस लौट आए. वह शाम करीब 4 बजकर 55 मिनट पर पुलिस सुरक्षा के बीच जेल पहुंचे. राम रहीम अपने सिरसा डेरे से अपनी आश्रम की गाड़ियों में रोहतक आए.

राम रहीम को इस बार 40 दिन की पैरोल मिली थी, जिसके दौरान वह सिरसा डेरे में ही रहे और कई सत्संग भी किए. वह 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहे हैं. यह 14वीं बार था जब वह जेल से बाहर आए थे.

गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म

हालांकि इस बार उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. हर बार जेल चौक पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती थी, लेकिन इस बार कोई सुरक्षा तैनाती नहीं दिखी. जब राम रहीम का काफिला जेल चौक पर पहुंचा, तो केवल पायलट पुलिस ने हाथ दिखाकर वाहनों को रोका.

सुनारिया जेल वापस लौटे राम रहीम

स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते थे लेकिन इस बार ऐसी तैयारी नजर नहीं आई. सुरक्षा में इस लापरवाही को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राम रहीम को सकुशल जेल में पहुंचा दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है. मामले में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी.

