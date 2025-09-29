scorecardresearch
 

पानीपत: दूसरी कक्षा के छात्र को स्कूल में उल्टा लटकाकर पीटा, प्रिंसिपल और ड्राइवर गिरफ्तार

हरियाणा के पानीपत में एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को उल्टा लटकाकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने आरोपी स्कूल ड्राइवर अजय और प्रिंसिपल रीना को गिरफ्तार कर लिया है. वीडियो सामने आने के बाद स्कूल की लापरवाही और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं, मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है.

छात्र को पीटने के आरोप में प्रिंसिपल और ड्राइवर गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
छात्र को पीटने के आरोप में प्रिंसिपल और ड्राइवर गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

हरियाणा के पानीपत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जटल रोड स्थित एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को होमवर्क न करने पर खिड़की से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल ड्राइवर अजय और स्कूल की प्रिंसिपल रीना को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़ित बच्चे की मां डोली ने बताया कि उनका 7 वर्षीय बेटा स्कूल का काम पूरा नहीं कर पाया था. स्कूल की प्रिंसिपल ने ड्राइवर अजय को बुलाकर बच्चे को सजा देने को कहा गया. अजय बच्चे को ऊपर वाले कमरे में ले गया, रस्सी से बांधकर खिड़की से उल्टा लटकाया और थप्पड़ मारे. इतना ही नहीं, उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया और दोस्तों को वीडियो कॉल पर यह पिटाई दिखाई.

7 वर्षीय छात्र को उल्टा लटकाकर पीटा गाय

दूसरे वीडियो में प्रिंसिपल रीना छोटे बच्चों को अन्य छात्रों के सामने थप्पड़ मारती दिखाई दीं. प्रिंसिपल ने सफाई में कहा कि बच्चों ने दो बहनों के साथ गलत बर्ताव किया था और उन्होंने परिवार की सहमति से उन्हें डांटा.

पुलिस ने प्रिंसिपल और ड्राइवर को गिरफ्तार किया

परिवार ने मॉडल टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई. डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि आरोपी ड्राइवर और प्रिंसिपल को विभिन्न धाराओं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने स्कूल में हुई अन्य घटनाओं की भी जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

