'जैसे बच्चों की हुई मौत, वैसी ही सजा मिले 'किलर चाची' को, पति ने पत्नी पूनम के खिलाफ दिया बड़ा बयान

हरियाणा के पानीपत जिले में अपने बेटे और तीन मासूम बच्चियों की हत्या करने वाली किलर चाची (पूनम) के खिलाफ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. यह मामला तब सामने आया जब विधि नाम की मासूम बच्ची की रहस्यमय मौत पर परिजन इसे हादसा मान रहे थे.

पुलिस ने पूनम को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने अपने बेटे शुभम, भांजी इशिका और भाई की बेटी जिया की हत्या का भी खुलासा किया. चारों मासूमों को पूनम ने पानी में डुबोकर मार डाला था.

दरअसल, पानीपत के भावड़ गांव में इन दिनों लोग की जुबान पर पूनम का ही नाम है. मासूमों की हत्या के बाद पूनम के पति नवीन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जैसे बच्चों को तड़प-तड़पकर मारा गया, वैसी ही सजा उसकी पत्नी (किलर चाची) को मिलनी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि पूनम के किसी तांत्रिक कनेक्शन का मामला नहीं है और कभी भी किसी तांत्रिक के पास नहीं गए. नवीन ने बताया कि उनकी शादी 2019 में हुई थी और शादी के बाद कभी यह अंदेशा नहीं था कि पूनम मानसिक रूप से अस्वस्थ है. हालांकि, कभी-कभी वह अपने घर लौट जाती थी और बार-बार रूठकर चली जाती थी.

सच्चाई का पर्दाफाश

नवीन ने बताया कि विधि की मौत के बाद पुलिस में शिकायत करने पर ही अन्य मासूमों की हत्या का पर्दाफाश हुआ. उन्होंने कहा कि पूनम बहुत ही चतुर और इंटेलिजेंट महिला थी, जिसने शादी के बाद बीएड की पढ़ाई भी पूरी की थी. यदि यह खुलासा समय पर नहीं हुआ होता, तो पूनम और दो अन्य मासूमों की हत्या कर सकती थी.

पुलिस की कार्रवाई और अगला कदम

पानीपत पुलिस ने पूनम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है. अब जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है. मामले ने पूरे गांव और इलाके में खलबली मचा दी है और सभी लोग सख्त सजा की मांग कर रहे हैं.

36 घंटे के पूछताछ में चार हत्याओं का खुलासा

पुलिस टीम ने पूनम से पूछताछ की. इस दौरान उसने बताया कि सुंदर बच्चे मुझे पसंद नहीं है. मैं गुस्से में भर जाती हूं. कोई और मुझे करा देता है... जिससे मेरा दिल शांत हो जाता है. उसने चार हत्याओं की बात स्वीकार की, जिसमें इशिका (ननद की बेटी)-बोहड़ गांव, 2023 शुभम (अपना बेटा), 2023जिया (मायके की भतीजी), 2025 विधि (जेठानी की बेटी)- 1 दिसंबर 2025. पूनम ने सबको पानी में डुबोकर ही मारा.

'हमने इसे हादसा माना, आज सच सुनकर...'

भावड़ गांव में लोग आज भी यकीन नहीं कर पा रहे कि शांत दिखने वाली पूनम इतनी निर्दयी हो सकती है. उसकी सास का कहना है कि हमें आज भी समझ नहीं आता कि यह वही बहू है जिसे हमने बेटियों जैसा रखा. पड़ोसियों का कहना है कि कई बार पूनम ऐसे व्यवहार करती थी जैसे उसे कुछ सुनाई दे रहा हो. एक महिला बोली कभी-कभी उसका चेहरा इतना बदल जाता था कि लगता था जैसे किसी और की आत्मा उतर आई हो. फिलहाल, मामले में जांच जारी है.

