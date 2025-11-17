सुबह-सुबह नूंह पहुंचा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड, आतंकी उमर के रूम की हुई तलाशी

हरियाणा के नूंह जिले की हिदायत कॉलोनी में सोमवार सुबह बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम ने सुरक्षा के बीच छापेमारी की. यह कार्रवाई उस इनपुट के बाद की गई जिसमें दिल्ली बम ब्लास्ट से पहले आतंकी डॉक्टर उमर के करीब 10 दिनों तक इसी कॉलोनी के एक किराए के मकान में रहने की जानकारी मिली थी.

सुबह टीम भारी सुरक्षा के साथ कॉलोनी में पहुंची और जिस मकान में उमर ठहरा था, उसकी करीब एक घंटे तक गहन तलाशी ली गई. डॉग स्क्वायड ने मकान के कमरों, खुले स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया. टीम ने घर के हर हिस्से का निरीक्षण किया ताकि किसी भी तरह का विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई संदिग्ध सामग्री मिल सके.

आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया

करीब एक घंटे की तलाशी के बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग टीम स्थानीय पुलिस के साथ कॉलोनी से रवाना हुई. तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. हालांकि एजेंसियों ने इस दौरान मिली जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया है.

कई कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है पुलिस

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां आतंकी उमर की गतिविधियों और उसके नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर नूंह जिले के कई क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही हैं. हिदायत कॉलोनी की तलाशी को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. आने वाले दिनों में एजेंसियां यहां दोबारा भी सर्च कर सकती हैं क्योंकि उमर की मौजूदगी से जुड़ी कई कड़ियों को अब भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.



रिपोर्ट- संजय राघव