डिवाइडर से टकराकर धधक उठी कार, जिंदा जल गया ड्राइवर, पुलिस को मिली बस हड्डियां और राख

दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे पर मेवात के मरोड़ा गांव के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर आग की लपटों में घिर गई. हादसे में कार चालक जिंदा जल गया. शव की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर मृतक की पहचान शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों ने हाईवे पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए सख्त निगरानी की मांग की है.

डिवाइडर से टकराकर धधक उठी कार, जिंदा जल गया ड्राइवर (Photo: ITG)
डिवाइडर से टकराकर धधक उठी कार, जिंदा जल गया ड्राइवर (Photo: ITG)

हरियाणा के मेवात में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एक बार फिर खौफनाक हादसे का गवाह बना. गुरुवार सुबह मेवात जिले के मरोड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही सेकंड में कार आग की लपटों में घिर गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार अलवर से दिल्ली की ओर जा रही थी. कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि ड्राइवर को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वह वाहन के अंदर ही जिंदा जल गया. आग लगने के कुछ ही मिनटों में कार का ढांचा पूरी तरह पिघल गया.

सूचना मिलने पर नगीना थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. जब पुलिस ने कार की जांच की तो अंदर सिर्फ हड्डियां और राख मिलीं. शव इस कदर जल चुका था कि उसकी पहचान करना संभव नहीं हो पा रहा है.

थाना प्रभारी नगीना ने बताया कि कार का नंबर प्लेट आंशिक रूप से सुरक्षित मिला है. पुलिस अब वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों को सूचित किया जा रहा है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिछले कुछ महीनों में तेज़ रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण कई जानें जा चुकी हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस हाईवे पर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम, CCTV कैमरे, और सख्त ट्रैफिक नियमों के पालन की व्यवस्था की जाए ताकि ऐसे हादसों पर रोक लग सके.

वहीं, पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सावधानी बरतें. हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सुचारू कर दिया गया.

Input: कासिम खान

---- समाप्त ----
