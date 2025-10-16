'मेरे पति बहादुर थे...', ASI संदीप की पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार, राजकीय सम्मान के साथ हुआ ASI का अंतिम संस्कार

रोहतक के साइबर सेल में तैनात ASI संदीप कुमार लाठर ने मंगलवार को कथित रूप से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि लाठर के सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है.

रोहतक के जुलाना में ASI संदीप लाठर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस वाहन में उनके शव को ले जाया गया. इस दौरान कई युवा तिरंगे लेकर श्रद्धांजलि देने के लिए सड़क किनारे खड़े दिखे.

संदीप ने अपने 6 मिनट के वीडियो में दिवंगत IPS अधिकारी वाई पुराण कुमार और उनके परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि पूर्व IG के कार्यकाल में कर्मचारियों के तबादले जाति के आधार पर किए गए. FIR संदीप की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई.

जुलाना पहुंचा संदीप का शव

पोस्टमॉर्टम के बाद संदीप का शव उनके पैतृक गांव जुलाना, जिंद जिले में ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और राजनीतिक नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए. राज्य के कई मंत्री और कांग्रेस एवं BJP के नेता भी शामिल हुए.

संदीप की पत्नी ने की जांच की मांग

संदीप की पत्नी संतोष लाठर ने कहा, 'मेरे पति बहुत बहादुर थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे. इसलिए मेरी हरियाणा प्रशासन से विनती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए. मेरी और कोई मांग नहीं है'

राज्य DGP ओ.पी. सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों के परिवारों को शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह शामिल कर भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के उपाय किए जाएंगे.

पूरण कुमार की भी हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

बता दें कि इससे पहले, दिवंगत IPS पूरण कुमार की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी. संदीप ने उनके पीछे भ्रष्टाचार और परिवार से जुड़े वित्तीय मुद्दों को उजागर किया. पुलिस ने पुराण कुमार मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय SIT का गठन किया है.

