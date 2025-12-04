'शादी से पहले...', चार बच्चों की जान लेने वाली पूनम की मां आई सामने, किया बड़ा दावा

हरियाणा के पानीपत में पकड़ी गई साइको किलर पूनम मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है. पहली बार पूनम की मां सुनीता देवी ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की है. सुनीता देवी का कहना है कि उनकी बेटी शादी से पहले बिल्कुल सामान्य थी और ऐसा कोई व्यवहार कभी सामने नहीं आया था.

सुनीता देवी ने बताया कि पूनम का स्वभाव हमेशा शांत रहा. गांव, गली और रिश्तेदारों में भी कभी किसी ने पूनम की कोई शिकायत नहीं की. उनका कहना है कि अगर पूनम के अंदर कोई बीमारी या मानसिक समस्या होती, तो परिवार इलाज करवाता. लेकिन शादी से पहले ऐसी कोई बात कभी दिखी ही नहीं. सुनीता का कहना है कि लोगों से पूछ कर देख लो, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोई घटना पहले नहीं हुई.

साइको किलर पूनम की मां का बयान

मां सुनीता ने साफ कहा कि उनकी बेटी को जो भी हुआ, वह शादी के बाद हुआ. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पूनम ऐसी थी, तो उसने शादी से पहले किसी बच्चे को क्यों नहीं मारा. उनका कहना है कि शादी के बाद ही बेटी में बदलाव आए होंगे, क्योंकि पहले तक वह बिल्कुल ठीक थी.

सुनीता देवी ने यह भी कहा कि अगर पूनम ने सच में ऐसा अपराध किया है, तो वह सजा से नहीं बचेगी. अगर मेरी बेटी ने यह सब किया है तो उसे सजा भुगतनी होगी. हम उसके गलत को सही नहीं कहेंगे.

पूनम के गलत को सही नहीं कहेंगे

इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह खुद समझ नहीं पा रही हैं कि बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया. परिवार के लिए यह स्थिति किसी सदमे से कम नहीं है. यह पहला मौका है जब पूनम की मां ने मामले पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब परिवार की यह प्रतिक्रिया भी चर्चा का हिस्सा बन गई है.

