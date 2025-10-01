scorecardresearch
 

बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगाया, तैयार कराए फर्जी दस्तावेज, धर्म परिवर्तन कर कराया निकाह

नूंह जिले के तावड़ू क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस ने खुलासा किया कि लड़की का कथित धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया था. इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक और मौलवी रईस उद्दीन को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने निकाहनामा सहित कई दस्तावेज बरामद किए और दोनों को दो दिन के रिमांड पर लिया है.

धर्म परिवर्तन के आरोप में दो गिरफ्तार (Photo: Kasim Khan/ITG)
हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में बुधवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी. डीएसपी तावड़ू अभिमन्यु लोहान ने बताया कि 20 अगस्त को हनुमान नगर खोरी कलां की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की लापता हो गई थी. परिजनों ने 26 सितंबर को थाना सदर तावड़ू में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में भड़ंगपुर निवासी तारिक पर लड़की को बहला-फुसलाकर या जबरन भगाने का आरोप लगाया गया.

जांच के दौरान पता चला कि लड़की का निकाह एक मुस्लिम युवक से कराया गया, जिसमें मौलवी रईस उद्दीन ने मुख्य भूमिका निभाई. डीएसपी ने बताया कि निकाह के दौरान दर्शाए गए गवाहों का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था. साथ ही लड़की को बालिग साबित करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे.

नाबालिग का किडनैप फिर धर्म परिवर्तन 

पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक और मौलवी रईस उद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों से पूछताछ जारी है और कई अहम खुलासे होने की संभावना है. बुधवार को तारिक का रिमांड पूरा होने पर उसे मौलवी के साथ कोर्ट में पेश किया गया. दोनों को दो दिन के रिमांड पर भेजा गया है.

पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया

पुलिस ने रिमांड के दौरान निकाहनामा और कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं.  डीएसपी लोहान ने कहा कि परिजनों के धर्म परिवर्तन के आरोपों की गहन जांच की जा रही है. नूंह जिले में हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ी है. परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए न्याय की उम्मीद जताई है.

(रिपोर्ट- कासिम खान)

---- समाप्त ----
TOPICS:

