scorecardresearch
 

Feedback

सुसाइड नोट लिखने के बाद IPS पूरन ने बॉडीगार्ड से मांगी थी पिस्टल, FIR में चौंकाने वाले कई खुलासे

हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी केस में नए खुलासे सामने आए हैं. जांच में पता चला कि उन्होंने अपने गनमैन की पिस्टल से बेसमेंट में जाकर खुद को गोली मारी थी. साउंडप्रूफ बेसमेंट में हुई इस घटना के बाद मिले सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने कई सीनियर IAS-IPS अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे.

Advertisement
X
IPS पूरन कुमार की मौत मामले में बड़ा खुलासा (Photo: Screengrab)
IPS पूरन कुमार की मौत मामले में बड़ा खुलासा (Photo: Screengrab)

हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मार ली. अब इसकी जांच के दौरान कई खुलासे हो रहे हैं. अब सामने आया है कि जिस पिस्टल से उन्होंने खुद को गोली मारी थी वो उन्होंने अपने गनमैन से ली थी जिसके बाद वो बेसमेंट में चले गए और गार्ड्स को वहां आने से रोक दिया था. जिस बेसमेंट में उन्होंने गोली मारकर खुदकुशी की वो पहले से साउंडप्रूफ था.

FIR में कई अहम खुलासे, बड़े अधिकारियों के नाम

जिस समय यह घटना हुई उस वक्त आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार घर पर मौजूद नहीं थीं. वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ थीं.

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी ने हरियाणा आईपीएस मामले के पीछे जातिगत भेदभाव को बताई वजह
'सामाजिक ज़हर का प्रतीक...', हरियाणा IPS सुसाइड मामले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी, RSS पर साधा निशाना 
Aam Aadmi Party's national media in-charge Anurag Dhanda attacked the BJP in the IPS Puran Kumar suicide case
'बीजेपी को दलितों का आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं', IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में AAP का हरियाणा सरकार पर हमला 
Haryana DGP Shatrujeet Kapur ADGP Y. Puran Kumar’s suicide.
पूरन कुमार केस: DGP समेत 13 अफसरों पर FIR, सुसाइड नोट में IPS ने लगाए थे गंभीर आरोप 
ips puran kumar wife
हरियाणा डीजीपी और एसपी की होगी छुट्टी! IPS पूरन की पत्नी से हरियाणा CM ने की मुलाकात 
पूरन कुमार ने खुदकुशी से पहले नहीं उठाया पत्नी का फोन (Photo: X/@amneet_p)
IPS अफसर की पत्नी का सीएम को पत्र, कहा- सुसाइड नोट में जिनके नाम वो पावरफुल... 

पूरन कुमार हरियाणा कैडर के एक सम्मानित अधिकारी माने जाते थे और उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था. खुदकुशी से पहले उन्होंने अपनी आईएस पत्नी अमनीत कुमार को वसीयत और सुसाइड नोट भी भेजा था जिसके बाद उन्होंने पत्नी को 15 कॉल किया था लेकिन पूरन कुमार ने फोन नहीं उठाया और जब बेटी ने बेसमेंट में जाकर देखा तो वो मृत पाए गए थे. उनके सिर से खून बह रहा था.

एसएसपी ने कहा, नहीं मिला सुसाइड नोट

Advertisement

वहीं इसको लेकर मामले की जांच कर रहे एसएसपी ने बताया कि 1:30 बजे कॉल मिली थी और उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने  वाई पूरन कुमार के घर पहुंचकर उनके निधन पर जताया शोक और परिजनों से मिलकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था.

सीएम के साथ सरकारी दौरे पर जापान से वापस लौंटी उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी. कुमार ने  वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम रुकवा दिया था और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से फोन पर बात कर पहले आरोपी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की थी.

इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उससे कई खुलासे हुए हैं. पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में 10 सीनियर अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनके सुसाइड नोट में हरियाणा कैडर के कई वरिष्ठ IPS और IAS अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और प्रशासनिक प्रताड़ना के आरोप हैं.

मौत से पहले सुसाइड नोट में डीजीपी को भी बनाया आरोपी

पूरन कुमार ने मरने से पहले लिखा था कि 'वो लगातार मानसिक और जातिगत उत्पीड़न का शिकार रहे हैं, उनके अधिकार छीने गए, प्रमोशन और वेतन लाभों से वंचित रखा गया और झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची गई.'

Advertisement

उन्होंने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर आरोप लगाया कि कपूर ने अपने वेतन एरियर 1 जनवरी 2015 से प्राप्त कर लिए, लेकिन जब उन्होंने समान लाभ मांगा तो तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज और ACS (होम) के सामने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. इसके बाद उनके एरियर रोक दिए गए. साथ ही उन्होने शत्रुजीत कपूर पर झूठी शिकायतें करने और सरकारी आवास-वाहन की सुविधा में बाधा डालने के आरोप हैं. 

अपमानित और झूठी शिकायत दर्ज कराने का आरोप

वहीं ADGP संजय कुमार पर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और फंसाने का आरोप लगाया. वहीं 2007 बैच के आईजीपी पंकज नैन पर पूरन कुमार ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और APR रिपोर्ट खराब करने की साजिश रचने और उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराने का आरोप लगाया था. पूरन कुमार की मौत के बाद उनके सुसाइड नोट और FIR में दर्ज बड़े अधिकारियों के नाम ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है. हरियाणा सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं.


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement