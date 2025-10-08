दो बेटियां, पत्नी IAS अफसर… 2033 में होना था रिटायरमेंट, IPS वाई पूरन कुमार ने क्यों खत्म कर ली जिंदगी?

हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक जगत इस समय गहरे सदमे में है. 52 साल के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को अपने चंडीगढ़ स्थित घर में सुसाइड कर लिया. उनकी फैमिली और अधिकारियों में शोक की लहर है. कुमार हाल ही में इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC) सूनारिया, रोहतक के रूप में पोस्ट किए गए थे. उनका रिटायरमेंट मई 2033 में होना था.

एजेंसी के अनुसार, घटना मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 बजे सामने आई, जब सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि वाई पूरन कुमार ने अपने घर में खुद को गोली मार ली. पुलिस टीम और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. शव को बेसमेंट में एक कमरे से बरामद किया गया. पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से हथियार, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत, साथ ही एक वसीयत और अंतिम नोट बरामद किया गया. मौके से आठ पेज का नोट मिला है.

कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार खुद IAS अधिकारी और हरियाणा सरकार में विदेश सहयोग विभाग की कमिश्नर व सचिव हैं. वे घटना के समय जापान में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली डेलीगेशन का हिस्सा थीं. वह आज बुधवार को चंडीगढ़ लौटेंगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

वाई पूरन कुमार ने पिछले वर्षों में कई बार शिकायतें कीं, जिसमें IAS और IPS अधिकारियों के कई पदों पर एक साथ बने रहने, वाहन आवंटन में भेदभाव और जातिगत आधार पर उत्पीड़न जैसे मुद्दे शामिल थे. हाल ही में रोहतक में एक शराब ठेकेदार ने एक पुलिस कॉन्स्टेबल के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी. यह कॉन्स्टेबल कुमार के रोहतक रेंज IG रहते हुए जुड़े होने का संदेह जताया गया, इस मामले की जांच अभी जारी है.

हरियाणा कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने इस मामले को लेकर कहा कि सरकार को ज्यूडिशियल जांच करानी चाहिए, अगर एक IPS अधिकारी, जिसकी पत्नी IAS अधिकारी हैं, ऐसे हालात का सामना करना पड़ा तो आम जनता, गरीब और किसान के लिए सिस्टम कितना कठोर है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. उनकी शिकायतें 2020 से लंबित थीं, जो संकेत है कि मुद्दा गंभीर था. सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए. वाई पूरन कुमार के पीछे दो बेटियां और पत्नी हैं, जो उनके निधन से सदमे में हैं.

