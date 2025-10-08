scorecardresearch
 

Feedback

दो बेटियां, पत्नी IAS अफसर… 2033 में होना था रिटायरमेंट, IPS वाई पूरन कुमार ने क्यों खत्म कर ली जिंदगी?

हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित घर में आत्महत्या कर ली. 52 साल के कुमार हाल ही में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC) सूनारिया रोहतक के पद पर तैनात हुए थे. उनका रिटायरमेंट मई 2033 में होना था. उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार IAS अधिकारी हैं, जो घटना के वक्त जापान में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली डेलीगेशन के साथ थीं.

Advertisement
X
वाई पूरन कुमार का 2033 में होना था रिटायरमेंट. (Photo: Screengrab)
वाई पूरन कुमार का 2033 में होना था रिटायरमेंट. (Photo: Screengrab)

हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक जगत इस समय गहरे सदमे में है. 52 साल के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को अपने चंडीगढ़ स्थित घर में सुसाइड कर लिया. उनकी फैमिली और अधिकारियों में शोक की लहर है. कुमार हाल ही में इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC) सूनारिया, रोहतक के रूप में पोस्ट किए गए थे. उनका रिटायरमेंट मई 2033 में होना था.

एजेंसी के अनुसार, घटना मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 बजे सामने आई, जब सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि वाई पूरन कुमार ने अपने घर में खुद को गोली मार ली. पुलिस टीम और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. शव को बेसमेंट में एक कमरे से बरामद किया गया. पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से हथियार, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत, साथ ही एक वसीयत और अंतिम नोट बरामद किया गया. मौके से आठ पेज का नोट मिला है. 

कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार खुद IAS अधिकारी और हरियाणा सरकार में विदेश सहयोग विभाग की कमिश्नर व सचिव हैं. वे घटना के समय जापान में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली डेलीगेशन का हिस्सा थीं. वह आज बुधवार को चंडीगढ़ लौटेंगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

IPS V. Puran Kumar Suicide: FIR against PSO, allegations of bribery.
IPS पूरन सुसाइड: PSO के खिलाफ एक दिन पहले क्यों थी FIR?  
पूरन कुमार के सुसाइड के बाद याद आए पहले के कई मामले
IPS पूरन कुमार के सुसाइड से उठते सवाल... क्यों टूट रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के 'सुपरकॉप्स'? 
ADG Y Puran Kumar shot himself in chandigarh
सिस्टम से लड़ाई, विवादों से नाता और सुसाइड... जानें कौन थे हरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार 
पूरन कुमार के सुसाइड के बाद याद आए पहले के कई मामले
IPS पूरन कुमार के सुसाइड से उठते सवाल... क्यों टूट रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के 'सुपरकॉप्स'? 
ADGP Y Puran Kumar
ADGP के सुसाइड नोट में कई अधिकारियों के नाम 

यह भी पढ़ें: सिस्टम से लड़ाई, विवादों से नाता और अब सुसाइड... जानें कौन थे हरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार

Advertisement

वाई पूरन कुमार ने पिछले वर्षों में कई बार शिकायतें कीं, जिसमें IAS और IPS अधिकारियों के कई पदों पर एक साथ बने रहने, वाहन आवंटन में भेदभाव और जातिगत आधार पर उत्पीड़न जैसे मुद्दे शामिल थे. हाल ही में रोहतक में एक शराब ठेकेदार ने एक पुलिस कॉन्स्टेबल के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी. यह कॉन्स्टेबल कुमार के रोहतक रेंज IG रहते हुए जुड़े होने का संदेह जताया गया, इस मामले की जांच अभी जारी है.

हरियाणा कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने इस मामले को लेकर कहा कि सरकार को ज्यूडिशियल जांच करानी चाहिए, अगर एक IPS अधिकारी, जिसकी पत्नी IAS अधिकारी हैं, ऐसे हालात का सामना करना पड़ा तो आम जनता, गरीब और किसान के लिए सिस्टम कितना कठोर है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. उनकी शिकायतें 2020 से लंबित थीं, जो संकेत है कि मुद्दा गंभीर था. सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए. वाई पूरन कुमार के पीछे दो बेटियां और पत्नी हैं, जो उनके निधन से सदमे में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement