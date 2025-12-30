scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली के बाद हरियाणा में भी टीचर्स को कुत्तों की निगरानी का काम देने पर विवाद, AAP ने साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में 14 हजार सरकारी स्कूलों में 30 हजार से ज्यादा शिक्षक पद खाली हैं. 85 से 90 प्रतिशत स्कूल बिना स्थायी हेडमास्टर के चल रहे हैं. कई जगह सैकड़ों बच्चों पर एक ही शिक्षक है, ऐसे में अध्यापकों को गैर-शैक्षणिक काम सौंपना लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है.

Advertisement
X
आम आदमी पार्टी ने इस जिम्मेदारी के लिए अलग से भर्ती की मांग की है. (Photo: ITG)
आम आदमी पार्टी ने इस जिम्मेदारी के लिए अलग से भर्ती की मांग की है. (Photo: ITG)

दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी शिक्षकों की ड्यूटी कुत्तों की गिनती और निगरानी में लगाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. बीजेपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कैथल में शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं और खुलकर कह रहे हैं कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए हैं, न कि कुत्तों और जानवरों की निगरानी के लिए. उनका आरोप है कि स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक अध्यापकों पर यह जिम्मेदारी डालना सरकार की शिक्षा विरोधी सोच को उजागर करता है.

इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'ऐसे फैसले यह दिखाते हैं कि बीजेपी को न तो शिक्षा की चिंता है और न ही अध्यापकों के सम्मान की. हरियाणा में पहले से ही शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, लेकिन सरकार उसकी जिम्मेदारी सुधारने के बजाय शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों में झोंक रही है.'

क्या कहते हैं आंकड़े?

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में करीब 14 हजार सरकारी स्कूल हैं, जबकि राज्य में 30 हजार से ज्यादा शिक्षक पद खाली पड़े हैं. लगभग 85 से 90 प्रतिशत स्कूल बिना स्थायी हेडमास्टर के चल रहे हैं. कई स्कूलों में 400 से 500 बच्चों पर केवल एक शिक्षक है. इसके बावजूद कैथल जिला शिक्षा अधिकारी के 24 दिसंबर 2025 के आदेश में हर स्कूल में आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बना दिया गया यानी शिक्षक अब कुत्तों की गिनती और रिपोर्टिंग करेंगे. मामला केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है. रोहतक स्थित महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी 24 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर प्रोफेसरों को परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Delhi NCR New Year 2026 Weather Forecast
दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में होगी नए साल के पहले दिन बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका
सड़क हादसे में व्यक्ति की गई जान. (Photo: Representational )
हरियाणा: सड़क हादसे में युवक की मौत, पुर्तगाल से अंबाला आया था परिजनों से मिलने
लाइब्रेरी का दो बार उद्घाटन चर्चा का विषय बन गई है (Photo: Screengrab)
हरियाणा भी गजब है... एक लाइब्रेरी का दो घंटे के भीतर दो मंत्रियों ने किया अलग-अलग उद्घाटन
Aam Aadmi Party spokesperson Anurag Dhanda
'हरियाणा के स्कूल खस्ताहाल, बच्चे फर्श पर बैठने को मजबूर', AAP का बीजेपी सरकार पर हमला
anurag dhanda aap
'पेपर लीक और भर्ती घोटालों की मंडी बना हरियाणा',' नायब सैनी सरकार पर AAP के गंभीर आरोप
Advertisement

अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल

अनुराग ढांडा ने सवाल उठाया कि जब 70 से 75 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में स्थायी चौकीदार तक नहीं हैं, जब कई जगह एक चौकीदार को दो- तीन स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है और स्कूल रात में पूरी तरह असुरक्षित रहते हैं, तब सरकार अध्यापकों पर यह बोझ क्यों डाल रही है. अगर सरकार को सच में कुत्तों और जानवरों की समस्या की चिंता है, तो हर स्कूल और कॉलेज में पाली या एनिमल कंट्रोल स्टाफ की सरकारी भर्ती क्यों नहीं निकाली जाती.

'लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़'

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यह तय करना होगा कि हरियाणा में अध्यापक पढ़ाएं या कुत्तों की निगरानी करें. बीजेपी सरकार ने अध्यापकों को बीएलओ, चौकीदार और अब कुत्तों का रखवाला बनाकर शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. यह फैसला सिर्फ शिक्षकों का नहीं, बल्कि हरियाणा के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

आम आदमी पार्टी ने कहा, 'इस काम के लिए अलग से सरकारी भर्ती निकाली जाए और अध्यापकों का अपमान तुरंत बंद किया जाए. शिक्षा को बोझ और अध्यापकों को मजबूर मजदूर समझने वाली यह सोच हरियाणा की जनता अब और बर्दाश्त नहीं करेगी.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement