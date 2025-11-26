scorecardresearch
 

Feedback

रोहतक में खिलाड़ी की मौत पर एक्शन में सरकार, जिला खेल अधिकारी को किया सस्पेंड

हरियाणा के रोहतक जिले में 16 साल के नेशनल बॉस्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की मौत से हड़कंप मच गया है. प्रैक्टिस के दौरान पोल गिरने से उनकी मौत हो गई. इस मामले में सरकार ने एक्शन लिया है और जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है.

Advertisement
X
रोहतक में पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत हो गई.
रोहतक में पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत हो गई.

हरियाणा के रोहतक में बॉस्केटबॉल कोर्ट में खेलते हुए बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में 16 साल के नेशनल लेवल के खिलाड़ी हार्दिक की प्रैक्टिस के दौरान जान चली गई है. राज्य सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. 

ये हादसा मंगलवार को हुआ. घटना के वक्त हार्दिक पोल से लटकने की कोशिश कर रहा था. पहली बार जब वो पोल पर लटका तो कुछ नहीं हुआ लेकिन जब दूसरी बार वह पोल पर लटका तो लोहे का पूरे पोल उसके ऊपर गिर गया. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. 

इस हादसे पर राज्य मंत्री गौरव गौतम ने संज्ञान लिया और जिला खेल अधिकारी कोकया को सस्पेंड कर दिया. बॉस्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित कर दिया गया है. 

बुलाई गई हाई लेवल बैठक 

सम्बंधित ख़बरें

Elvish yadav
YouTuber Elvish Yadav Acting डेब्यू के लिए तैयार! 
रोहतक और बहादुरगढ़ में दो दिन के अंदर दो खिलाड़ियों की मौत से खेल मैदानों की सुरक्षा पर सवाल (Photo: ITG/Surender Singh)
नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, प्रैक्टिस के दौरान सीने पर टूटकर गिरा पोल- VIDEO 
हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने गैंग कल्चर को खत्म करने के लिए दिए निर्देश
हरियाणा के DGP का गैंग कल्चर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गायकों पर शिकांजा, अपराधी की तरह होगी ट्रीटमेंट  
Punjab and Haryana High Court
MLA के आने पर खड़े नहीं हुए डॉक्टर, सरकार ने थमा दिया शोकेस नोटिस... अब हाईकोर्ट ने फटकारा 
Fourth Doctor linked to Alfalah still missing
दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दो और डॉक्टर गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की पूछताछ 

घटना के बाद खेल राज्य मंत्री की ओर से 28 नवंबर को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है. इस मीटिंग में 
वरिष्ठ अधिकारियों समेत जिला के सभी अधिकारी हिस्सा लेंगे.

हार्दिक को अस्पताल ले गए थे साथी...

दरअसल, हादसे के बाद हार्दिक को एक खिलाड़ी ने पोल के नीचे से निकाला और उसे तुरंत PGI रोहतक में भर्ती कराया. हालांकि, कुछ देर इलाज के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement