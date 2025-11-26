रोहतक में खिलाड़ी की मौत पर एक्शन में सरकार, जिला खेल अधिकारी को किया सस्पेंड

हरियाणा के रोहतक में बॉस्केटबॉल कोर्ट में खेलते हुए बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में 16 साल के नेशनल लेवल के खिलाड़ी हार्दिक की प्रैक्टिस के दौरान जान चली गई है. राज्य सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है.

और पढ़ें

ये हादसा मंगलवार को हुआ. घटना के वक्त हार्दिक पोल से लटकने की कोशिश कर रहा था. पहली बार जब वो पोल पर लटका तो कुछ नहीं हुआ लेकिन जब दूसरी बार वह पोल पर लटका तो लोहे का पूरे पोल उसके ऊपर गिर गया. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

इस हादसे पर राज्य मंत्री गौरव गौतम ने संज्ञान लिया और जिला खेल अधिकारी कोकया को सस्पेंड कर दिया. बॉस्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित कर दिया गया है.

बुलाई गई हाई लेवल बैठक

घटना के बाद खेल राज्य मंत्री की ओर से 28 नवंबर को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है. इस मीटिंग में

वरिष्ठ अधिकारियों समेत जिला के सभी अधिकारी हिस्सा लेंगे.

हार्दिक को अस्पताल ले गए थे साथी...

दरअसल, हादसे के बाद हार्दिक को एक खिलाड़ी ने पोल के नीचे से निकाला और उसे तुरंत PGI रोहतक में भर्ती कराया. हालांकि, कुछ देर इलाज के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

---- समाप्त ----