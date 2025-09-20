scorecardresearch
 

Feedback

महिला थाने में पुलिस के सामने एक-दूसरे पर टूट पड़े पति-पत्नी... जैसे-तैसे दोनों को किया गया अलग

गुरुग्राम के महिला पुलिस थाने में चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया. यहां एक महिला और उसके पति ने थाना परिसर में ही एक-दूसरे पर हमला कर दिया. झगड़ा इतना हिंसक था कि पुलिस को अतिरिक्त कर्मियों की मदद लेनी पड़ी. इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी.

Advertisement
X
थाने में पति-पत्नी के बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा. (Photo: Representational)
थाने में पति-पत्नी के बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा. (Photo: Representational)

गुरुग्राम के सेक्टर 51 में स्थित महिला पुलिस स्टेशन में पति-पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई. इस दौरान मामला इतना बिगड़ा कि पुलिसकर्मियों ने जैसे-तैसे दोनों को अलग किया. पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है. दोनों दहेज उत्पीड़न के मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे.

एजेंसी के अनुसार, कन्हाई गांव की महिला पूजा ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू की और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया. महिला अपने परिवार के साथ आई, जबकि उसका पति मनीष अपने पिता और अन्य परिजनों के साथ थाने पहुंचा था.

यह भी पढ़ें: 3 पत्नियों ने मिलकर पति को पीटा, चौथी बीवी के साथ रहने से थीं खफा, VIDEO वायरल

सम्बंधित ख़बरें

Maharajganj: Wife Neha with husband Nageshwar (Photo: Screengrab)
पति को पिलाई शराब, खुद पी बीयर, फिर कमरे में आशिक को बुलाया...  
BPSC शिक्षिका ने परिजनों के साथ मिलकर पति को पीटा 
HUSBAND WIFE FIGHT
महिला टीचर ने परिजनों के साथ मिलकर पति को पीटा, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप 
ग्रेटर नोएडा के मॉल में महिला से छेड़छाड़ (सांकेतिक फोटो)
ग्रेटर नोएडा: मॉल घूमने गई महिला से कर्मचारियों ने ही की छेड़छाड़, पति को पीटा 
मियां-बीवी के बीच झगड़ा, बीच-बचाव में आए 6 लोग, पहले पति को पीटा, फिर पत्नी से गैंगरेप 

थाने में पूछताछ के दौरान पति-पत्नी के बीच आपसी कहासुनी होने लगी. धीरे-धीरे दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया. हेड कॉन्स्टेबल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद Verbally शुरू हुआ और जल्द ही यह हिंसक हो गया. 

इस घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर महिला, उसके पति, ससुराल और अन्य परिजनों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि बाद में सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया. पुलिस ने कहा कि दहेज मामले की जांच जारी है.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी के बीच मारपीट होने लगी तो तुरंत पुलिस कर्मियों ने दोनों को अलग किया. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और सभी पक्षों से विस्तार से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement