महिला थाने में पुलिस के सामने एक-दूसरे पर टूट पड़े पति-पत्नी... जैसे-तैसे दोनों को किया गया अलग

गुरुग्राम के सेक्टर 51 में स्थित महिला पुलिस स्टेशन में पति-पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई. इस दौरान मामला इतना बिगड़ा कि पुलिसकर्मियों ने जैसे-तैसे दोनों को अलग किया. पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है. दोनों दहेज उत्पीड़न के मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे.

एजेंसी के अनुसार, कन्हाई गांव की महिला पूजा ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू की और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया. महिला अपने परिवार के साथ आई, जबकि उसका पति मनीष अपने पिता और अन्य परिजनों के साथ थाने पहुंचा था.

थाने में पूछताछ के दौरान पति-पत्नी के बीच आपसी कहासुनी होने लगी. धीरे-धीरे दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया. हेड कॉन्स्टेबल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद Verbally शुरू हुआ और जल्द ही यह हिंसक हो गया.

इस घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर महिला, उसके पति, ससुराल और अन्य परिजनों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि बाद में सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया. पुलिस ने कहा कि दहेज मामले की जांच जारी है.

पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी के बीच मारपीट होने लगी तो तुरंत पुलिस कर्मियों ने दोनों को अलग किया. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और सभी पक्षों से विस्तार से पूछताछ की जा रही है.

