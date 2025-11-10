scorecardresearch
 

गुरुग्राम: मोबाइल में बिजी था दोस्त, नहीं दिया जवाब तो 11वीं के छात्र ने मार दी गोली

गुरुग्राम में 11वीं के छात्र ने अपने सहपाठी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह मोबाइल में व्यस्त था और उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था. आरोपी ने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई, जिससे पीड़ित की गर्दन की हड्डी टूट गई. आरोपी नाबालिगों को गिरफ्तार कर सुधार गृह भेज दिया गया है.

मोबाइल में बिजी रहने पर मार दी गोली (Photo: Representational )
मोबाइल में बिजी रहने पर मार दी गोली (Photo: Representational )

गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मोबाइल पर बिजी रहने की वजह से ध्यान न देने पर 11वीं क्लास के छात्र ने दोस्त को गोली मार दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी छात्र अपने दोस्त से कुछ पूछ रहा था, लेकिन जब पीड़ित ने मोबाइल में व्यस्त रहते हुए जवाब नहीं दिया, तो आरोपी भड़क गया और अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से उस पर फायर कर दिया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना शनिवार को सेक्टर-48 स्थित आरोपी के घर में हुई. गोली पीड़ित छात्र की गर्दन में लगी, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है.

मोबाइल में बिजी था दोस्त, मार दी गोली

पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र और उसके साथ मौजूद एक अन्य नाबालिग को गिरफ्तार कर फरीदाबाद के सुधार गृह भेज दिया गया है. शुरुआती जांच में सामने आया कि तीनों छात्र एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे. घटना के समय आरोपी ने गुस्से में आकर फायरिंग कर दी.

पीड़ित के परिवार का कहना है कि आरोपी छात्र को पहले से ही उससे रंजिश थी. दो महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने बदला लेने की ठान ली थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से वारदात को अंजाम दिया.

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) ओ. पी. सिंह ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि यह वीडियो गेम खेलने वाली पीढ़ी यह समझे कि असली जिंदगी में गोली चलाना कोई खेल नहीं है. 

 

