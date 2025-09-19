scorecardresearch
 

Feedback

गुरुग्राम में 5 बदमाशों ने प्रॉपर्टी कंपनी के दफ्तर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, विदेश में बैठे गैंगस्टर पर शक

गुरुग्राम के सेक्टर-45 में पांच हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस में घुसकर 30 राउंड से अधिक फायरिंग कर दहशत फैला दी. गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. पुलिस इसे रंगदारी या आपसी रंजिश से जुड़ा मामला मान रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है.

Advertisement
X
गुरुग्राम में प्रॉपर्टी कंपनी को बनाया निशाना (Photo: Screengrab)
गुरुग्राम में प्रॉपर्टी कंपनी को बनाया निशाना (Photo: Screengrab)

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में शुक्रवार की रात ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है. सेक्टर-45 स्थित मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी MNR Buildmark के दफ्तर पर पांच हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर शहर में दहशत फैला दी.

दफ्तर पर 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग

पुलिस के मुताबिक, घटना रात करीब 9:20 बजे की है, जब 5 नकाबपोश बदमाश दफ्तर के मुख्य गेट को फांदकर अंदर घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं. इस फायरिंग में 30 राउंड से अधिक गोलियां चलाई गईं. दफ्तर में लगे शीशे चकनाचूर हो गए और अंदर खड़ी लाखों रुपये की BMW और जैगुआर कार भी गोलियों की चपेट में आ गईं.

सम्बंधित ख़बरें

प्रेमी ने घोंटा प्रेमिका का गला. (Photo: Representational )
गुरुग्राम: अफेयर के शक में प्रेमिका की हत्या, प्रेमी ने दुपट्टे से घोंटा गला 
police team
खाना गिराने को लेकर छिड़ा विवाद...युवक ने सहकर्मी को तीसरे फ्लोर से धक्का देकर ले ली जान 
ED searches in Delhi-NCR Tamil Nadu Karnataka
346 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला, ED ने तीन राज्यों में की छापेमारी 
Japan Tunnel System Gurugram Delhi flood
बाढ़ के पानी से लबालब गुरुग्राम-दिल्ली जैसे शहरों को चंद मिनटों में सुखा देगा ये जापानी सिस्टम... 
Sankarshan Thakur
वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर का निधन, गुरुग्राम के अस्पताल में ली आखिरी सांस 

विदेश में बैठे गैंगस्टर ने कराई फायरिंग ?

गनीमत यह रही कि दफ्तर के भीतर मौजूद किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी और कोई घायल नहीं हुआ, वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं सूत्रों ने बताया है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर भी फायरिंग के इस घटना में शामिल हो सकते हैं और उन्हीं के इशारे पर इसे अंजाम दिया गया है.

Advertisement

मौके से 30 खोखे बरामद

सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके से 30 से अधिक गोलियों के खोखे बरामद किए. शुरुआती जांच में पुलिस इस वारदात को आपसी रंजिश या रंगदारी (extortion) से जुड़ा मामला मान रही है. पुलिस ने कहा कि दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो.

जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने कई टीमों को अलग-अलग जगहों पर तैनात किया है. जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह वारदात गुरुग्राम जैसे हाई-टेक शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है. पुलिस दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement