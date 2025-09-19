गुरुग्राम में 5 बदमाशों ने प्रॉपर्टी कंपनी के दफ्तर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, विदेश में बैठे गैंगस्टर पर शक

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में शुक्रवार की रात ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है. सेक्टर-45 स्थित मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी MNR Buildmark के दफ्तर पर पांच हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर शहर में दहशत फैला दी.

दफ्तर पर 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग

पुलिस के मुताबिक, घटना रात करीब 9:20 बजे की है, जब 5 नकाबपोश बदमाश दफ्तर के मुख्य गेट को फांदकर अंदर घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं. इस फायरिंग में 30 राउंड से अधिक गोलियां चलाई गईं. दफ्तर में लगे शीशे चकनाचूर हो गए और अंदर खड़ी लाखों रुपये की BMW और जैगुआर कार भी गोलियों की चपेट में आ गईं.

विदेश में बैठे गैंगस्टर ने कराई फायरिंग ?

गनीमत यह रही कि दफ्तर के भीतर मौजूद किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी और कोई घायल नहीं हुआ, वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं सूत्रों ने बताया है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर भी फायरिंग के इस घटना में शामिल हो सकते हैं और उन्हीं के इशारे पर इसे अंजाम दिया गया है.

मौके से 30 खोखे बरामद

सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके से 30 से अधिक गोलियों के खोखे बरामद किए. शुरुआती जांच में पुलिस इस वारदात को आपसी रंजिश या रंगदारी (extortion) से जुड़ा मामला मान रही है. पुलिस ने कहा कि दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो.

जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने कई टीमों को अलग-अलग जगहों पर तैनात किया है. जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह वारदात गुरुग्राम जैसे हाई-टेक शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है. पुलिस दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

