गुरुग्राम में अर्धनग्न हालत में मिली विदेशी लड़की की लाश, पकड़ा गया ड्राइवर

गुरुग्राम के मानेसर आईएमटी चौक से विदेशी युवती का शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. मृतक महिला की पहचान 32 साल की नसीमा मदीना के रूप में हुई है, जो युगांडा की रहने वाली थी.

पुलिस जांच में सामने आया है कि नसीमा को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को राउंडअप कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

खून से लथपथ मिली थी लाश

यह मामला रविवार सुबह तब सुर्खियों में आया जब आईएमटी चौक फ्लाईओवर के नीचे खून से लथपथ शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था.

इसने मामले को और पेचीदा बना दिया था. सवाल उठने लगे कि आखिर नसीमा वहां तक कैसे पहुंची, कौन उसे लेकर आया और क्या उसके साथ कोई अन्य अपराध हुआ था. मानेसर के एसीपी ने बताया कि शुरुआती जांच में युवती की मौत सड़क हादसे में होने की आशंका है.

दिल्ली-एनसीआर में रहती थी विदेशी युवती

हालांकि, युवती की अर्धनग्न हालत और घटनास्थल तक पहुंचने के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है कि क्या मृतका के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इस पर अंतिम पुष्टि होगी.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतका नसीमा मदीना पिछले कुछ समय से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में रह रही थी. उसकी गतिविधियों और संपर्कों की भी जांच की जा रही है. वहीं, विदेशी दूतावास को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है.

