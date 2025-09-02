scorecardresearch
 

Feedback

Gurugram Rain Alert: भारी बारिश से बेहाल गुरुग्राम, स्कूल बंद, कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम... आज के लिए भी IMD का अलर्ट

गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में मूसलधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सड़कों पर घंटों लंबा जाम, जगह-जगह जलभराव और स्कूलों की छुट्टियों के बीच जिला प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. वहीं, हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है.

Advertisement
X
मौसम विभाग ने गुरुग्राम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. (Photo-PTI)
मौसम विभाग ने गुरुग्राम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. (Photo-PTI)

गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया. इसके चलते लोगों का काफी परेशानियां का सामना करना पड़ा रहा है. कल शाम जैसे ही लोग ऑफिस से निकले जाम में फंस गए. एनएच-48 पर चार किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतारें दिखाई दीं. इस दौरान कई वाहनब्रेक डाउन हो गए. कई एंबुलेंस जाम में फंस गई. लोगों को घर पहुंचने में आधी रात लग गई. मौसम विभाग ने गुरुग्राम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश

गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है. सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. साथ ही स्कूलों से ऑनलाइन क्लास लेने को कहा गया है. इसके साथ ही कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की गई. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. यह फैसला लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए लिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

The havoc of rain in Gurugram, streets flooded with water.
गुरुग्राम में भारी बारिश से हाहाकार, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी 
Incident: The havoc of rain in Gurugram, massive traffic jam on NH48.
गुरुग्राम में बारिश से महाजाम, NH-48 पर लगी 4 किलोमीटर लंबी कतारें 
Incident: Gurgaon severely affected by rain, long traffic jams on the roads.
वारदात: गुरुग्राम में बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर लंबा जाम 
गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश और जलभराव के कारण महाजाम लगा है (Photo: Screengrab)
गुरुग्राम में महाजाम... फंसे सैकड़ों वाहन, मूसलाधार बारिश और जलभराव से लोगों का हाल-बेहाल 
WATERLOGGING DUE TO HEAVY RAINFALL
गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव, दिल्ली-जयपुर हाइवे पर लगा लंबा जाम 

कल गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से सड़कों पर जलजमाव देखा गया. गुरुग्राम के नेशनल हाई वे भी लबालब नजर आया. यहां के विभिन्न तहसीलों में कल 120 मिलिमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. गुरुग्राम में लगातार बारिश के कारण शुभ्रो पार्क के पास दिल्ली-गौरगांव रोड पर भी भारी जाम देखा गयास जिससे रात भर लोग जाम से निकलने के लिए मशक्कत करते रहे.

Advertisement

भारी बारिश का अलर्ट

हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सोमवार को यमुना समेत कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण अधिकारियों को यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज के द्वार खोलने पड़े. एहतियात के तौर पर कुछ प्रभावित क्षेत्रों में मंगलवार को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24-36 घंटों के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है.

इसमें कहा गया है कि रविवार से दोनों राज्यों और चंडीगढ़ में मॉनसून "जोरदार" बना हुआ है. पड़ोसी राज्य पंजाब के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद सतलुज, ब्यास और रावी नदियां तथा मौसमी छोटी नदियां उफान पर हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement