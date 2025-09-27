scorecardresearch
 

गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी थार... 5 की मौत

गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में थार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है.

सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)

हरियाणा में गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर तेज़ रफ्तार थार डिवाइडर से टकरा गई. जिससे थार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक की हालत गंभीर है. जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है.  बताया जाता है कि यूपी नंबर की थार गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे.

जानकारी के मुताबिक सड़क हादसा शनिवार सुबह 4:30 बजे के करीब हुआ. यहां UP 81CS 2319 नंबर की तेज़ रफ़्तार थार दिल्ली से झाड़सा चौक एक्जिट नंबर 9 से नीचे की ओर जा रही थी. तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी सीधे डिवाइडर से जा टकराई. हादसा इतना भयानक था कि थार गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम एक्सीडेंट... पहले आरोपी को छोड़ दिया अब गिरफ्तारी के लिए जागी पुलिस! देखें न्यूजरूम

एक की हालत गंभीर

गाड़ी में सवार 6 में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में 3 युवतियां और 2 युवक शामिल हैं. जबकि एक युवक को गंभीर हालत में गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

साथ ही पुलिस ने मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है. मृतकों में एक युवती की पहचान प्रतिष्ठा मिश्रा के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि एक थार में 6 लोग सवार थे. थार की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. जिससे थार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

