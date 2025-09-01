गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव, दिल्ली-जयपुर हाइवे पर लगा लंबा जाम

गुरुग्राम में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी. दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक 100 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिसके बाद शहर के कई इलाके जलभराव से प्रभावित हुए. मुख्य सड़कों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई.

दिल्ली-जयपुर हाइवे पर जाम के हालात बने रहे. जयपुर से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं. द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों की लंबी लाइनें देखी गईं. जहां तक नजर गई, वहां तक सिर्फ गाड़ियों का जाम दिखाई दिया.

मूसलाधार बारिश से जलभराव

भारी बारिश के बाद गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया. जिला प्रशासन के दावे हकीकत के सामने टिकते नहीं दिखे. जलभराव ने लोगों को घंटों जाम में फंसने पर मजबूर कर दिया.

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सभी कॉर्पोरेट और निजी कार्यालय कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें. इसके अलावा, सभी स्कूलों को 2 सितंबर को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली-जयपुर हाइवे पर लगा लंबा जाम

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार 2 सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है. लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और सावधानी बरतें.



---- समाप्त ----