गुरुग्राम: फ्लैट में नाबालिग से गैंगरेप, सिरसा पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा

हरियाणा के सिरसा जिले से एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, सिरसा के दो युवक नाबालिगा को बहला फुसलाकर गुरुग्राम के एक फ्लैट में ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया.

पीड़िता के पिता ने सदर पुलिस थाना में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी. परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस ने जांच में नाबालिगा का फोन ट्रेस किया तो लोकेशन दिल्ली क्षेत्र की मिली. इसके बाद महिला थाना और सदर पुलिस की टीम ने नाबालिग को गुरुग्राम के एक फ्लैट से बरामद कर लिया.

नाबालिग लड़की से गैंगरेप

महिला थाना की सब इंस्पेक्टर कोमल सिंह ने बताया कि मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि हुई है. पीड़िता के बयान पर दोनों युवकों के खिलाफ गैंगरेप और पोक्सो एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. दूसरे आरोपी को भी गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी भी बरामद की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.



