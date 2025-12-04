scorecardresearch
 
गुरुग्राम: साइकिलिंग कर रहे बिजनेसमैन को कार ने रौंदा, मौके पर ही मौत, CCTV में कैद हुई घटना

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 इलाके में सुबह साइकलिंग कर रहे 58 वर्षीय बिजनेसमैन अमिताभ जैन को तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश तेज कर दी है. मृतक के बेटे की नौकरी लंदन और बेटी की बेंगलुरु में है.

सड़क हादसे में कारोबारी की मौत (Photo: Screengrab)
गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 इलाके में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हिट एंड रन की घटना सामने आई है. सुबह करीब 7:15 बजे साइकिल चलाने निकले 58 वर्षीय व्यापारी अमिताभ जैन को तेज रफ्तार दिल्ली नंबर की सेंट्रो कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना तेज था कि अमिताभ जैन सड़क पर दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना नजदीकी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

मृतक अमिताभ जैन मेडिसिन के बिजनेस में जाना माना नाम थे. वह कई सालों से साइकलिंग के शौकीन थे और रोजाना सुबह गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में साइकलिंग करते थे. परिवार में बेटे की नौकरी लंदन के आईटी सेक्टर में है, जबकि बेटी बेंगलुरु की एक बड़ी एमएनसी में काम करती है. हादसे की खबर के बाद परिवार में गम का माहौल है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क के किनारे अपनी साइकिल से जा रहे अमिताभ जैन को पीछे से तेज रफ्तार सेंट्रो कार टक्कर मारती है और कार चालक बिना रुके मौके से फरार हो जाता है. गुरुग्राम पुलिस ने कार का नंबर और उससे जुड़े पते की जानकारी निकाल ली है. पुलिस के अनुसार आरोपी कार चालक की तलाश तेज कर दी गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. उन्होंने कहा कि अभी तक परिवार की ओर से हत्या की आशंका जैसी कोई शिकायत नहीं है. फिलहाल पुलिस सभी तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.  हादसे ने एक बार फिर गुरुग्राम में तेज रफ्तार वाहनों के खतरे को उजागर किया है और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है.
 

