रॉन्ग साइड में गाड़ी दौड़ाई तो हो गया बवाल... गुरुग्राम साइबर पार्क में सिक्योरिटी गार्ड ने मर्सिडीज पर बरसाए लाठी-डंडे

गुरुग्राम के सेक्टर-31 स्थित साइबर पार्क में ट्रैफिक को लेकर विवाद हो गया. यहां रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने को लेकर मर्सिडीज चालक और सिक्योरिटी गार्डों में झगड़ा हो गया. आरोप है कि पहले चालक ने गार्ड से मारपीट की, जिसके बाद गुस्साए गार्डों ने मर्सिडीज पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

गार्ड ने मर्सिडीज पर बरसाई लाठी. (Photo: Screengrab)
हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित सेक्टर-31 के साइबर पार्क में उस समय हंगामा हो गया, जब वहां तैनात सिक्योरिटी गार्डों ने एक मर्सिडीज कार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है.

जानकारी के मुताबिक, मर्सिडीज कार चालक साइबर पार्क के अंदर रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा था. इस पर वहां तैनात सिक्योरिटी गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की. इसी बात को लेकर कार चालक और गार्डों के बीच कहासुनी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि मर्सिडीज चालक ने गुस्से में आकर एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट कर दी.

गार्ड से मारपीट होने के बाद माहौल और बिगड़ गया. गुस्साए सिक्योरिटी गार्डों ने पास पड़े डंडे उठा लिए और मर्सिडीज कार पर जमकर लाठी बरसानी शुरू कर दी. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई गार्ड कार के चारों ओर खड़े होकर शीशों और बॉडी पर डंडे मार रहे हैं, जिससे कार को नुकसान पहुंचा.

यह भी पढ़ें: Fatehpur: सड़क किनारे खेल रहे मासूम की इलेक्ट्रिक बस की टक्कर से मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़े शीशे

घटना के दौरान साइबर पार्क में मौजूद लोग सहम गए और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस भी हरकत में आ गई है.

पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद की शुरुआत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से हुई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वीडियो फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

