गुरुग्राम: बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर चली गोलियां, डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या के आरोपी घायल

साइबर सिटी गुरुग्राम के धनकोट इलाके में गुरुवार सुबह पुलिस और दो वांछित बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर दो बदमाशों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी. दिल्ली पुलिस के उप-निरीक्षक विकास के हाथ में भी गोली लगी. सभी घायल को उपचार के लिए गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल सेक्टर-10 में दाखिल कराया गया.

सूचना के अनुसार, गुरुग्राम क्राइम यूनिट सेक्टर-40 की टीम को सुबह 4 बजे खबर मिली कि नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या में वांछित मोहित जाखड़ (29, गोला डेयरी, दिल्ली) और जतिन (21, उत्तम नगर, दिल्ली) धनकोट में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. इसके बाद पुलिस ने दोनों की घेराबंदी कर मुठभेड़ की.

मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार

इस मुठभेड़ में कुल 13 राउंड फायर हुए, जिसमें से 6 राउंड आरोपियों द्वारा और 7 राउंड पुलिस द्वारा किए गए. पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की बाइक और 13 खाली खोल बरामद किए.

दोनों बदमाश नजफगढ़ के रहने वाले हैं

पुलिस ने मामला थाना राजेंद्र पार्क में दर्ज कर लिया है. आरोपियों के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गहन पूछताछ की जाएगी. अधिकारी दावा कर रहे हैं कि मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी नजफगढ़ हत्याकांड और गवाह की हत्या के मामलों में भी मुख्य आरोपी हैं.

