'मैडम आप बेहद खूबसूरत हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं...' कॉन्स्टेबल ने महिला को इंस्टाग्राम पर भेजे मैसेज, हो गया सस्पेंड

यह शर्मनाक घटना दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 45 इलाके की है. यहां रहने वाली 50 वर्षीय महिला के पास एक मैसेज आता है. मैसेज करने वाला व्यक्ति महिला को उसकी गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर बताता है, फिर महिला के सोशल मीडिया अकाउंट यानी इंस्टाग्राम पर मैसेज में कहता है कि आप बेहद खूबसूरत हो, क्या हम दोस्ती कर सकते हैं. इस पर महिला ने EVR पर तैनात कॉन्स्टेबल को फटकार लगा दी और मामले की शिकायत साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस थाने में की. अब आरोपी कॉन्स्टेबल विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे सस्पेंड कर दिया गया है.
इसके बाद जो हुआ उसने न केवल महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी, बल्कि गुरुग्राम पुलिस की सेवा सुरक्षा और सहयोग जैसे नारों की भी सच्चाई सामने ला दी है. दरअसल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक महिला आपबीती बयां कर रही है.
वह बताती है कि बीती 14 सितंबर की देर रात तकरीबन 12:30 बजे अपनी गाड़ी से आरडी सिटी गेट नंबर 2 से निकली थी. जैसे ही घर पहुंची, पौने एक बजे सोशल मीडिया के जरिये सिमरन चोपड़ा नाम की इंस्टाग्राम आईडी से एक मैसेज आया. मैसेज करने वाला व्यक्ति दोस्ताना अंदाज में बात करने लगा.
मैसेज भेजने वाले ने कहा कि मैडम, आप अभी इस गेट नंबर से निकली हो न, टाटा पंच गाड़ी में... तो महिला ने हैरान होते हुए कहा कि हां मैं वही हूं, लेकिन इतनी रात को आपने मुझे कैसे पहचाना, तो दूसरी तरफ से जवाब आया कि मैडम पुलिस की नजर बहुत तेज होती है, आप बेहद खूबसूरत हैं. क्या हम दोस्त बन सकते हैं. इस मामले को लेकर सवाल यह भी है कि आखिर महिला की इंस्टाग्राम आईडी के बारे में इस व्यक्ति को कैसे पता चला?
पीड़िता इस जवाब को सुन हैरान रह गई. उसने न केवल मैसेज करने वाले को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम ईस्ट थाने में शिकायत की. मामले की तफ्तीश के बाद खुलासा हुआ कि आरोपी और कोई नहीं, बल्कि EVR पर तैनात कॉन्स्टेबल विजय है. महिला का कहना है कि थाने में तैनात पुलिस से लेकर अधिकारियों तक ने उपहास उड़ाया. साइबर ईस्ट पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय नसीहत दी जाने लगी.
इस मामले में गुरुग्राम के सेक्टर 45 की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि जब उसने शिकायत साइबर ईस्ट थाने में की तो वहां तैनात पुलिस कर्मियों से लेकर अधिकारियों तक का रवैया चौंकाने वाला था. पीड़िता की मानें तो वे शिकायत पर मुस्कराने लगे. यहां तक कह डाला कि आपके साथ छेड़छाड़ थोड़े हुई, दोस्ती के लिए ही कहा न, आप ऐसे नंबरों को ब्लॉक करो और आगे बढ़ो.
पीड़िता ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई घटना और पुलिसकर्मियों, अधिकारियों के रवैया की पोल खोलते हुए पोस्ट किया. इसके बाद पुलिस ने EVR पर तैनात आरोपी कॉन्स्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर संस्पेंड कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. जब इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नरेट में बैठे अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की तो अधिकारी पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधते नजर आए.