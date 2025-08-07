गुरुग्राम में बस स्टॉप पर खड़ी थी मॉडल, तभी एक युवक सामने करने लगा अश्लील हरकत... पीड़िता ने बयां की आपबीती

साइबर सिटी गुरुग्राम के राजीव चौक पर एक मॉडल से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है. पीड़िता ने इस मामले को लेकर एक वीडियो शेयर कर आपबीती बयां की है. वह जयपुर से गुरुग्राम आई थी और राजीव चौक पर कैब का इंतजार कर रही थी, उसी दौरान ये घटना सामने आई. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद थाना सिविल लाइन में अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने साथ हुई घटना का वीडियो शेयर कर लिखा- यही वो हकीकत है, जिसका सामना महिलाएं हर रोज करती हैं. इसे रोकना जरूरी है. उसे पुलिस की मदद नहीं मिली. हालांकि बाद में मॉडल ने पुलिस को शिकायत देने से इनकार कर दिया. वीडियो में पीड़िता ने कहा कि वह जयपुर से गुरुग्राम आई थी. राजीव चौक बस स्टॉप पर कैब का इंतजार कर रही थी, तभी एक युवक लगातार उसे घूरने लगा और फिर अश्लील हरकतें करने लगा. इस दौरान कैब ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद उसने दूसरी कैब बुक की और डरते डरते घर लौट आई.

जो वीडियो उसने शेयर किया है, उसमें आरोपी युवक सड़क पर इधर-उधर टहलता नजर आता है. उसने कंधे पर बैग टांग रखा है और मुंह पर मास्क लगा रखा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि मॉडल के सामने आते ही वह अश्लील हरकत करता है. मॉडल द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक करीब 70 हजार लोग देख चुके हैं. 2 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया, जबकि 100 से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट किया है.

मॉडल ने कहा कि घटना के बाद कुछ लोगों ने कहा कि मुझे युवक को थप्पड़ मारना चाहिए था या चिल्लाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि उस समय लड़की के दिमाग में क्या चलता है, कोई नहीं समझता. मैं बस सुरक्षित रहना चाहती थी. पुलिस को टैग किया, 1090 पर कॉल किया, पर मदद नहीं मिली. गुरुग्राम पुलिस को टैग कर सोशल मीडिया पर वीडियो डाला. महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. इसके बाद खुद गूगल से नंबर खोजे, तब भी यही जवाब मिला कि FIR के लिए थाने जाना होगा.

मॉडल ने कहा कि सेफ्टी की बातें तो होती हैं, लेकिन असल में कोई मदद नहीं करता. कैब सर्विस की तरफ से भी कोई कॉल या सपोर्ट नहीं मिला. ड्राइवर ने कॉल तक नहीं उठाया. पीड़ित मॉडल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती है. इंस्टाग्राम पर उसके 38 हजार से ज्यादा फॉलोअर हैं. अपनी प्रोफाइल में उसने खुद को ब्यूटी, स्किनकेयर और फैशन से जुड़ा डिजिटल क्रिएटर बताया है. इसके अलावा वह यूट्यूब पर भी कंटेंट बनाती है. यह मामला संज्ञान में आते ही गुरुग्राम पुलिस ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

