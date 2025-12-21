म्यूजिक की आवाज कम कराने पर भड़का कैब ड्राइवर, महिला यात्री से बदसलूकी कर बीच रास्ते उतारा, गिरफ्तार

हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला यात्री के साथ कैब ड्राइवर द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है. संगीत की आवाज कम करने को लेकर हुए विवाद के बाद ड्राइवर ने महिला से अभद्र व्यवहार किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो सामने आते ही मामले की जांच शुरू की गई. गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया और कैब भी उसके कब्जे से बरामद कर ली.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में रैपिडो कैब ड्राइवर की बदतमीजी, महिला ने वीडियो शेयर कर की कानूनी कार्रवाई की मांग

ऑफिस से घर लौटते समय हुआ विवाद

दरअसल, यह घटना 15 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे की है. महिला अपने ऑफिस से घर लौटने के लिए कैब में सवार हुई थी. सफर के दौरान उसने कैब में चल रहे तेज म्यूजिक की आवाज कम करने को कहा, जिस पर ड्राइवर से उसका विवाद हो गया.

महिला का आरोप है कि ड्राइवर ने उसके साथ अभद्रता की, गाली-गलौज की और बाद में उसे जबरन गाड़ी से उतार दिया. ड्राइवर के आक्रामक व्यवहार से घबराकर महिला ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी.

Advertisement

वीडियो वायरल होने पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई. महिला की शिकायत के आधार पर सेक्टर-50 थाना में मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से वह कैब भी बरामद कर ली गई है, जिसका इस्तेमाल घटना के दौरान किया गया था. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू की.

आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंकज (22) के रूप में हुई है, जो रोहतक जिले के बहनी महाराजपुर गांव का रहने वाला है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला से फोन पर बात करने और म्यूजिक की आवाज कम करने को लेकर उसका झगड़ा हुआ था.

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे भी जांच की जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----