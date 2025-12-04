गुरुग्राम में भाजपा पार्षद की बेटी ने लगाया जबरन शादी और कैद का गंभीर आरोप, पुलिस ने किया रेस्क्यू

गुरुग्राम में भाजपा पार्षद नरेश कटारिया की 28 वर्षीय बेटी ने अपने परिवार पर आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर करने और शादी से पहले कमरे में बंद कर फोन तक छीन लेने का प्रयास किया गया. महिला ने मामले की जानकारी महिलाओं के आयोग, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, डीसी, पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से दी.

महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्षद के घर पहुंचकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह पिछले 15 साल से एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है और उसी से शादी करना चाहती थी. जब उसने परिवार की पसंद के किसी और व्यक्ति से शादी करने से इंकार किया, तो उसके परिवार ने उसे घर में कमरे में बंद कर दिया और उसका फोन छीन लिया.

शिकायत में जान का खतरा और मजबूरी का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि वह कई दिनों से अपने घर में कैद थी और उसके परिवार ने 4 दिसंबर को जबरन शादी कराने की योजना बनाई थी. इसके चलते उसने शादी से एक दिन पहले पुलिस और अधिकारियों को ईमेल भेजकर मदद मांगी. महिला ने यह भी बताया कि उसे परिवार की ओर से जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं.

FIR दर्ज और सुरक्षित स्थान पर रखा गया

सिक्योरिटी बढ़ाते हुए पुलिस ने महिला को सुरक्षित घर भेजा और उसके परिवार के खिलाफ सेक्टर 9 थाना में 127(4) (गलत तरीके से कैद करना) और 3(5) [साझा इरादा] के तहत FIR दर्ज की. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले की जांच जारी है और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

