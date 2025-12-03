गुरुग्राम में 3 से 5 दिसंबर तक पानी की सप्लाई बंद, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लागू

गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को अगले तीन दिनों तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक शहर में 48 घंटे का शटडाउन रहेगा जिसके दौरान पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी.

और पढ़ें

यह शटडाउन चंदू बुढेरा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस कार्य और सेक्टर 51 बूस्टिंग स्टेशन पर 1,600 एमएम की बड़ी पानी की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'पानी बचाएं, पेड लगाएं, स्वदेशी अपनाएं...', न्यू इंडिया के लिए पीएम मोदी की लोगों से 9 संकल्प लेने की अपील

अधिकारियों ने बताया कि यह काम बेहद जरूरी है ताकि आने वाले समय में पानी की सप्लाई और मजबूत बनाई जा सके. शटडाउन 3 दिसंबर सुबह 11 बजे से शुरू होकर 5 दिसंबर सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा. यानी दो दिनों तक शहर के कई इलाकों में पानी की टंकियों और नलों में सप्लाई नहीं आएगी.

जल विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से पानी स्टोर कर लें और जिन कामों में ज्यादा पानी लगता है उन्हें शटडाउन से पहले पूरा कर लें.

Advertisement

साथ ही, अधिकारियों ने कहा है कि इस अवधि में पानी का इस्तेमाल केवल जरूरत के कामों के लिए ही करें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. विभाग ने आश्वासन दिया है कि तय समय में काम पूरा कर सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी.

---- समाप्त ----