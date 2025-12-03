scorecardresearch
 
गुरुग्राम में 3 से 5 दिसंबर तक पानी की सप्लाई बंद, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लागू

गुरुग्राम में 3 से 5 दिसंबर तक चंदू बुढेरा वॉटर प्लांट में मेंटेनेंस और सेक्टर 51 में नई पाइपलाइन जोड़ने के कारण पानी की सप्लाई बंद रहेगी. शटडाउन 3 दिसंबर सुबह 11 बजे से 5 दिसंबर सुबह 11 बजे तक चलेगा. लोगों से पानी बचाकर रखने और आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करने की अपील की गई है.

वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के मेंटेनेंस के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेंगी.
गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को अगले तीन दिनों तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक शहर में 48 घंटे का शटडाउन रहेगा जिसके दौरान पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी.

यह शटडाउन चंदू बुढेरा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस कार्य और सेक्टर 51 बूस्टिंग स्टेशन पर 1,600 एमएम की बड़ी पानी की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किया जा रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि यह काम बेहद जरूरी है ताकि आने वाले समय में पानी की सप्लाई और मजबूत बनाई जा सके. शटडाउन 3 दिसंबर सुबह 11 बजे से शुरू होकर 5 दिसंबर सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा. यानी दो दिनों तक शहर के कई इलाकों में पानी की टंकियों और नलों में सप्लाई नहीं आएगी.

जल विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से पानी स्टोर कर लें और जिन कामों में ज्यादा पानी लगता है उन्हें शटडाउन से पहले पूरा कर लें.

साथ ही, अधिकारियों ने कहा है कि इस अवधि में पानी का इस्तेमाल केवल जरूरत के कामों के लिए ही करें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. विभाग ने आश्वासन दिया है कि तय समय में काम पूरा कर सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी.

