scorecardresearch
 

Feedback

गुरुग्राम में एनकाउंटर, नजफगढ़ डबल मर्डर केस के दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में नजफगढ़ डबल मर्डर केस के दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर विकास भी फायरिंग में जख्मी हुए हैं. पुलिस ने आरोपियों से दो पिस्टल, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है. दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था. फिलहाल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है.

Advertisement
X
दो बदमाशों को लगी गोली (Photo: Screengrab)
दो बदमाशों को लगी गोली (Photo: Screengrab)

गुरुग्राम की साइबर सिटी एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी. पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच सुबह में मुठभेड़ हो गई. गुरुग्राम क्राइम ब्रांच सेक्टर-40 और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने धनकोट क्षेत्र में घेराबंदी कर दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपी नजफगढ़ डबल मर्डर केस और गवाह की हत्या मामले में वांछित थे.

7 राउंड हुई फायरिंग

जानकारी के अनुसार, पुलिस को सुबह चार बजे सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में धनकोट नहर के पास मौजूद हैं. इसके बाद संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों की घेराबंदी की. तभी आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने 6 राउंड गोलियां चलाईं, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 7 राउंड फायर किए. इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी.

सम्बंधित ख़बरें

सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी थार... 5 की मौत 
TWO CRIMINALS INJURED DURING JOINT OPERATION BETWEEN POLICE & CIA
बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर चली गोलियां, डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या के आरोपी घायल  
आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर कॉन्स्टेबल सस्पेंड. (Photo: Representational)
'मैडम आप बेहद खूबसूरत हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं...' कॉन्स्टेबल ने भेजे मैसेज, हो गया सस्पेंड 
Delhi Police Encounter
गुरुग्राम में एनकाउंटर...नजफगढ़ गवाह हत्याकांड के वांटेड आरोपी पकड़े गए, दोनों के पैर में लगी गोली 
Rahul gandhi in Gurugram
गुरुग्राम के पिज्जा रेस्टोरेंट में अचानक पहुंचे राहुल गांधी, युवाओं से की बातचीत 

एनकाउंटर के बाद दो बदमाश गिरफ्तार

मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर विकास भी घायल हो गए, जिन्हें हाथ में गोली लगी है. सभी घायलों को तुरंत सेक्टर-10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहित जाखड़ (29) दिल्ली और जतिन (21) निवासी उत्तम नगर के रूप में हुई है. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

Advertisement

बदमाशों से कई हथियार बरामद

पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, एक चोरी की बाइक और 13 खाली खोखे बरामद किए हैं. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ राजेंद्र पार्क थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस उनसे गहन पूछताछ करेगी.

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त रणनीति का नतीजा है. आरोपियों की गिरफ्तारी से नजफगढ़ डबल मर्डर केस और गवाह हत्या कांड की जांच में बड़ी सफलता मिली है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement