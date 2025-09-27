गुरुग्राम में एनकाउंटर, नजफगढ़ डबल मर्डर केस के दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम की साइबर सिटी एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी. पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच सुबह में मुठभेड़ हो गई. गुरुग्राम क्राइम ब्रांच सेक्टर-40 और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने धनकोट क्षेत्र में घेराबंदी कर दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपी नजफगढ़ डबल मर्डर केस और गवाह की हत्या मामले में वांछित थे.

7 राउंड हुई फायरिंग

जानकारी के अनुसार, पुलिस को सुबह चार बजे सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में धनकोट नहर के पास मौजूद हैं. इसके बाद संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों की घेराबंदी की. तभी आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने 6 राउंड गोलियां चलाईं, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 7 राउंड फायर किए. इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी.

एनकाउंटर के बाद दो बदमाश गिरफ्तार

मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर विकास भी घायल हो गए, जिन्हें हाथ में गोली लगी है. सभी घायलों को तुरंत सेक्टर-10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहित जाखड़ (29) दिल्ली और जतिन (21) निवासी उत्तम नगर के रूप में हुई है. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

बदमाशों से कई हथियार बरामद

पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, एक चोरी की बाइक और 13 खाली खोखे बरामद किए हैं. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ राजेंद्र पार्क थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस उनसे गहन पूछताछ करेगी.

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त रणनीति का नतीजा है. आरोपियों की गिरफ्तारी से नजफगढ़ डबल मर्डर केस और गवाह हत्या कांड की जांच में बड़ी सफलता मिली है.

