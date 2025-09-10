ग्रेटर फरीदाबाद की सोसायटी में डॉग लवर्स और सुरक्षाकर्मी भिड़े, महिला गार्ड घायल, तीन पर केस दर्ज

ग्रेटर फरीदाबाद की प्रिंसेस पार्क सोसायटी में शनिवार देर रात डॉग लवर्स और सुरक्षाकर्मी के बीच विवाद मारपीट में बदल गया. इस घटना में महिला सुरक्षाकर्मी घायल हो गई. खेड़ीपुल थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायत के अनुसार, बल्लभगढ़ की भीकम कॉलोनी निवासी पूनम प्रिंसेस पार्क सोसायटी में गार्ड है. शनिवार रात करीब 12 बजे वह मेन गेट पर ड्यूटी पर थी. इस दौरान सेक्टर-17 निवासी विपुल चौहान अपनी पत्नी त्रिवेणी के साथ गेट पर पहुंचा. जब गार्ड ने गेट पास और एंट्री प्रक्रिया पूछी तो दोनों में कहासुनी हो गई.

डॉग लवर्स और सुरक्षाकर्मी के बीच मारपीट

इसी बीच सोसायटी निवासी दिव्या नायक और सुनीता भी वहां पहुंचीं और विपुल-त्रिवेणी को जबरन अंदर ले जाने लगीं. आरोप है कि रोकने पर विपुल ने सुरक्षाकर्मी को धक्का देकर गिरा दिया और उसकी पत्नी त्रिवेणी ने पेचकस से गार्ड की जांघ में वार कर दिया.

दूसरी ओर, आरोपी पक्ष का कहना है कि गार्ड ने त्रिवेणी को बाल पकड़कर गिराया और पिटाई की. उनका कहना है कि विपुल केवल पत्नी को बचाने के लिए बीच में आया था.

विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई. किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में दोनों ओर से मारपीट होती दिख रही है.

शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस

फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ यशपाल सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विपुल चौहान, उसकी पत्नी त्रिवेणी और दिव्या नायक पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और चोट पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस अब वीडियो और गवाहों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

