फरीदाबाद: 'तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती', वरमाला में फिल्मी स्टाइल में हथियार लेकर पहुंचा प्रेमी, फिर...

फरीदाबाद में प्रेमिका की शादी में पहुंचे युवक ने खूब हंगामा मचाया. कुल्हाड़ी लेकर शादी में पहुंचे युवक को देखकर पहले तो लोग डर गए, लेकिन बाद में उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसने बैग में अपने साथ लाई पेट्रोल की बोतल से पेट्रोल उड़ेल कर खुद को आग लगा ली. जिसे देखकर पुलिस के हाथपांव फूल गए और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

'तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती'

फरीदाबाद के रामनगर में वरमाला की तैयारी चल रही थी. तभी एक वैगनआर कार शादी के वेन्यू पर पहुंची. उसमें से एक युवक निकला जिसके हाथ में एक बैग था. अचानक उसने बैग से कुल्हाड़ी निकाली और जोर से चिल्लाता हुआ बोला कि यह शादी नहीं हो सकती. यह बात बोलते ही वहां हंगामा शुरू हो गया. तभी उसने हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली और कहा कि वह ये शादी नहीं होने देगा. वह इस लड़की को किसी और की नहीं होने देगा. तभी शादी में मौजूद लोगों ने पहले उसकी कुल्हाड़ी पकड़ी और फिर उसे काबू कर लिया.

पेट्रोल छिड़कर लगाई आग

इसके बाद उसे पकड़ कर पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़ कर सेक्टर-11 चौकी में ले गई, जहां उसने बैग से पेट्रोल निकाला और खुद पर छिड़क कर आग लगा ली. पुलिस ने आग बुझाई और उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों का कहना है कि मरीज करीब 50 फीसदी झुलसा है. उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के कोसीकलां निवासी धर्मवीर (30) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक युवक 50 से 60 प्रतिशत झुलस चुका है. युवक को अस्पताल में अभी ICU में एडमिट किया गया है. फिलहाल, वह बयान देने के लिए अनफिट है.

4 साल से रिलेशन में था शादीशुदा प्रेमी

सेक्टर-11 पुलिस चौकी अधिकारी सुनील ने बताया कि आरोपी 10 साल से शादीशुदा है. 3 बच्चों का पिता है. वह मथुरा में कैफे चलाता है. आरोपी करीब 4 साल से युवती से रिलेशन में था. युवती की शादी तय हुई तो उसे पता चल गया. वह लगातार दबाव बना रहा था कि शादी न करे. वह नहीं मानी तो शादी वाले दिन शराब के नशे में उसके घर कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया. लड़की पहले एक प्राइवेट जॉब करती थी, लेकिन शादी तय होने पर उसने जॉब छोड़ दी थी. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी का इलाज चल रहा है.

