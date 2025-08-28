फरीदाबाद: पत्नी को मनाली ले जाने पर शराब कारोबारी को दोस्त ने मारी गोलियां

हरियाणा के फरीदाबाद में मंगलवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई. सेक्टर-70 स्थित KLJ सोसाइटी के बाहर शराब कारोबारी सुरेश को उसके दोस्त ने गोलियां मार दीं. सुरेश को छाती, पेट और गले में तीन गोलियां लगीं. फिलहाल वह निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है.

कौन है पीड़ित?

सुरेश सेक्टर-10 का रहने वाला है. शराब के कारोबार के साथ ही उसका सेक्टर-9 में एक सैलून भी है. वारदात के समय वह अपने सिक्योरिटी गार्ड सोनू और उसकी पत्नी को छोड़ने KLJ सोसाइटी पहुंचा था. तभी आरोपी विनोद वहां कार से अपने एक साथी के साथ पहुंचा और फायरिंग कर दी.

मनाली ट्रिप से जुड़ा विवाद

पुलिस के मुताबिक, घटना की वजह चार दिन पहले हुई मनाली यात्रा है. सुरेश अपनी पत्नी दुर्गेश और गार्ड सोनू के साथ मनाली गया था. इस यात्रा में उसने अपने सैलून की मैनेजर मेघा को भी शामिल किया था. मेघा की शादी एक साल पहले जुनहेड़ा निवासी विनोद से हुई थी. लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे.

गोलीबारी के बाद हंगामा

वारदात के दौरान सोसाइटी के गनमैन ने आरोपी विनोद को पकड़ने की कोशिश की. लेकिन विनोद और उसके साथी ने गनमैन की पिटाई कर दी और फरार हो गए. जाते-जाते विनोद ने सुरेश को जान से मारने की धमकी भी दी.



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला बीपीटीपी थाने में दर्ज किया गया. एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है.

कारोबारी अस्पताल में भर्ती

फिलहाल सुरेश अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत गंभीर है लेकिन उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी विनोद को पकड़ लिया जाएगा.

