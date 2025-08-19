scorecardresearch
 

पुलिस वाला बताकर किया अपहरण, फिर मामला सुलझाने के लिए परिजनों से मांगे रुपये, दो गिरफ्तार

फरीदाबाद में दो लोगों ने खुद को पुलिस वाला बताकर एक युवक का अपहरण कर लिया. फिर युवक के परिजनों को फोनकर मामले को सुलझाने के लिए पैसों की मांग करने लगे.

फर्जी पुलिस वाले बनकर किया युवक को किडनैप. (Photo: Representational )
फर्जी पुलिस वाले बनकर किया युवक को किडनैप. (Photo: Representational )

फरीदाबाद में दो लोगों ने खुद को पुलिस वाला बताकर एक युवक का अपहरण कर लिया. जिसके बाद आरोपियों ने युवक के परिजनों से मामला निपटाने के लिए पैसों की मांग की. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अवैध पिस्तौल रखने के आरोप में किया गिरफ्तार

अधिकारी ने बताया कि सोमवार को गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों ने पीड़ित के परिवार को फोन करके बताया था कि उसे अवैध हथियार रखने के एक मामले में पकड़ा गया है. हालांकि, पीड़ित के छोटे भाई को कुछ गड़बड़ लगी और उसने फरीदाबाद पुलिस से संपर्क किया.

अपनी शिकायत में ज्ञान चंद ने कहा कि मेरे भाई पिंटू ने फ़ोन नहीं उठाया. कुछ देर बाद जब मैंने दोबारा फ़ोन किया, तो किसी और ने फ़ोन उठाया और कहा कि वह पुलिस कॉन्स्टेबल है. उसने कहा कि मेरे छोटे भाई को अवैध पिस्तौल के साथ पकड़ा गया है.

उसने कहा कि वे उसे छुड़ाने के लिए 8000 रुपये चाहते हैं और उसे सरस्वती कॉलोनी स्थित नए पुल के पास आने को कहा. पुलिस ने बताया कि उसकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की  गई और बाद में राजेश (25) और दीपक (29) को गिरफ्तार कर लिया गया.

दोनों से पूछताछ कर रही है पुलिस

फरीदाबाद पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे शनिवार शाम को नया पल्ला पुल के पास घूम रहे थे, तभी उन्होंने पीड़ित को अकेला देखा. दोनों को पैसों की ज़रूरत थी और वे पिंटू को अपनी बाइक पर सरस्वती कॉलोनी ले गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया.

प्रवक्ता ने आगे कहा कि इसके बाद उन्होंने उसके भाई को फ़ोन किया और फिरौती की मांग की. उन्हें एक दिन की रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. 

